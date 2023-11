Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία για την κατάπαυση πυρός, καθώς ενεργοποιήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα βόρεια της Γάζας και τραυματίστηκαν μαχητές των IDF.

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή ομήρων διανύει την 1η ημέρα της επέκτασής της. Όμως, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, η τρομοκρατική οργάνωση παραβίασε την εκεχειρία.

«Την τελευταία ώρα, τρεις εκρηκτικοί μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας κοντά στις δυνάμεις του IDF, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σε μία από τις περιπτώσεις ακούστηκαν και πυροβολισμοί κατά των δυνάμεών μας.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ελαφρά αρκετοί μαχητές μας. Οι στρατιώτες μας απάντησαν με πυρά προς τα σημεία που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι δυνάμεις του IDF παρέμειναν εντός των συμφωνηθέντων παραμέτρων της κατάπαυσης του πυρός», καταλήγει η ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

#BREAKING: Hamas breaks ceasefire by attacking Israeli troops.



IDF: Over the last hour, three explosive devices were detonated adjacent to IDF troops in two different locations in the northern Gaza Strip, violating the framework of the operational pause. In one of the…