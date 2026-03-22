Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές ενέργειας και νερού, παραδέχεται το Ιράν

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις χτύπησαν δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων εφοδιασμού
Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έχει εξαπλωθεί από τότε σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ένα από τα «κέντρα βάρους» του Ιράν είναι οι ενεργειακές υποδομές του αλλά και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε αποθέματα πόσιμου νερού, κάτι που γνώριζαν εκ των προτέρων ΗΠΑ και Ισραήλ.

Υποδομές νερού και ενέργειας έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, δήλωσε σήμερα (22.03.2026) το υπουργείο Ενέργειας.

«Οι κρίσιμες υποδομές της χώρας στο πεδίο του νερού και του ηλεκτρισμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο Αμπάς Αλιαμπαντί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Οι επιθέσεις έθεσαν στο στόχαστρο δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων εφοδιασμού», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημιές.

Χθες Σάββατο (21.03.2026) το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να πληξει τους ιρανικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Η κυκλοφορία στα κρίσιμης σημασίας στενά, από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως, έχει σχεδόν σταματήσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος. Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε πολλά πλοία, λέγοντας ότι αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις» που τα απέτρεπαν από το να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον θαλάσσιο δίαυλο.

Τις τελευταίες ημέρες η Τεχεράνη επέτρεψε, ωστόσο, τη διέλευση ορισμένων πλοίων που προέρχονται από χώρες τις οποίες θεωρεί φιλικές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα μπλοκάρει εκείνα από χώρες τις οποίες κατηγορεί ότι έλαβαν μέρος στην «επίθεση» εναντίον του.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν απείλησε να θέσει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο σύνολο της περιοχής.


