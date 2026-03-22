Ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τους σταθμούς ενέργειας του Ιράν αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Απαντά με αντίποινα η Τεχεράνη

Προς επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει τελεσίγραφο στο Ιράν και την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή, τα Στενά του Ορμούζ, εντός 48 ωρών από αυτό το χρονικό σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», αναφέρει ο Τραμπ σε μήνυμα που ανέβασε στο Truth Social.

Από την άλλη οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν

«Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στο μεταξύ ο Αλί Μουσαβί, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΙΜΟ προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους ναυτικούς στον Κόλπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με τον Μουσαβί, τα Στενά του Ορμούζ είναι παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η διέλευση από το Στενό είναι εφικτή μέσω του συντονισμού με την Τεχεράνη για διευθετήσεις ασφαλείας.

«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα του Ιράν. Ωστόσο η πλήρης παύση της επίθεσης καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγουριά είναι πιο σημαντικές», τόνισε ο Ιρανός, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ αποτελούν «τη ρίζα της τρέχουσα κατάστασης στο Στενό του Χορμούζ».