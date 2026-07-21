Βίντεο με δραματική διάσωση από φλεγόμενο διαμέρισμα στην Αττάλεια: Κρέμονταν από το περβάζι και καλούσαν σε βοήθεια

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να εγκλωβίζονται και να σώζονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:15, σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή Muratpasa στην Αττάλεια. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα δύο ένοικοι να μην μπορούν να προσεγγίσουν την έξοδο.Οι δύο εγκλωβισμένοι κατέφυγαν στο περβάζι έξω από το διαμέρισμα και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, σύμφωνα με την Sabah.

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Συγκλονιστικά βίντεο:

PENCEREDEN SARKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Antalya’da teras katındaki yangında mahsur kalan iki kişi, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri iki kişiyi kurtarırken, ev kullanılamaz hale geldihttps://t.co/nVBqCETGTd



Video: DHA pic.twitter.com/VBZXyATq9k — NTV (@ntv) July 21, 2026

Antalya’da 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında, alevlerden kaçıp bir alt kattaki pencerenin üst kısmındaki betona inerek kurtarılmayı bekleyen 2 kişi, itfaiyenin son anda yetişmesiyle kurtarıldı. pic.twitter.com/GeOn5nAp7p — Onedio (@onedio) July 21, 2026

Οι πυροσβέστες, έφτασαν στο σημείο με κλιμακοφόρο όχημα και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Οι δύο διασωθέντες είχαν εισπνεύσει καπνό και αφού δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πυροσβεστική έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο έπειτα από περίπου μισή ώρα.