Ισραήλ: Το Ιράν έκρυψε χιλιάδες πυρηνικούς φυγοκεντρητές στο Pickaxe Mountain

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς το Ισραήλ εκτιμά ότι η Τεχεράνη μετέφερε χιλιάδες φυγόκεντρους εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο Pickaxe Mountain, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν από το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον και αναφέρουν ότι οι φυγόκεντροι μεταφέρθηκαν στην εγκατάσταση το περασμένο φθινόπωρο, μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, κατά τον οποίο δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ επιθέσεις έπληξαν τις τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι η Τεχεράνη μπορεί να επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, παρά τα σοβαρά πλήγματα που δέχθηκε.

Τραμπ: Το Pickaxe είναι πιθανός στόχος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εγκατάσταση στο όρος Pickaxe αποτελεί πιθανό στόχο αμερικανικής επίθεσης.

«Το Pickaxe είναι ένας πιθανός στόχος για μια ωραία μεγάλη βολή ακριβώς κοντά στην μπροστινή πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν βλέπουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πάνε καλά με την πυρηνική τους κατάσταση… Πιθανότατα θα καταφέρουμε ένα πλήγμα στο Pickaxe σχετικά σύντομα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το CNN μετέδωσε ότι δορυφορικές εικόνες έδειχναν φορτηγά να εισέρχονται και να εξέρχονται από την εγκατάσταση, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει εργασίες αποκατάστασης ή συνέχισης της κατασκευής.

Γιατί το όρος Pickaxe θεωρείται δύσκολος στρατιωτικός στόχος

Η υπόγεια εγκατάσταση στο όρος Pickaxe, κοντά στο Νατάνζ, βρίσκεται σε τόσο μεγάλο βάθος ώστε οι συμβατικές βόμβες καταστροφής καταφυγίων θεωρείται ότι δεν μπορούν να την πλήξουν αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο C14news, η εγκατάσταση αποτελεί ένα τεράστιο υπόγειο συγκρότημα που έχει σχεδιαστεί πιθανώς για τη φιλοξενία φυγοκεντρητών εμπλουτισμού ουρανίου.

Ακόμη και αν δεν επιβεβαιωθούν πλήρως οι πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, η ίδια η ύπαρξη της εγκατάστασης και οι συνεχιζόμενες κατασκευαστικές εργασίες την καθιστούν ένα νέο κρίσιμο σημείο έντασης στη σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν υπάρχει σήμερα εύκολη συμβατική στρατιωτική λύση για την εξουδετέρωσή της. Το βάθος στο οποίο βρίσκεται θεωρείται απαγορευτικό ακόμη και για βαριές βόμβες διάτρησης οχυρώσεων, όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά της εγκατάστασης στο Φορντό.

Η χρήση ακόμη πιο προηγμένων όπλων, όπως ειδικές βόμβες διάτρησης μεγάλης ισχύος, θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη επιλογή λόγω του κινδύνου περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο τραπέζι χερσαία επιχείρηση

Με δεδομένους τους περιορισμούς των αεροπορικών πληγμάτων, μία από τις ελάχιστες επιλογές που εξετάζονται θεωρείται μια πολύπλοκη χερσαία επιχείρηση εναντίον της εγκατάστασης.

Μια εναλλακτική θα ήταν η καταστροφή των εισόδων των σηράγγων και η προσπάθεια αποκλεισμού τους, όμως προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τα συντρίμμια και να επαναφέρει κρίσιμες υποδομές.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη φέρεται να συνεχίζει τις εργασίες στην εγκατάσταση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί παραβίαση των δεσμεύσεων που είχαν συμφωνηθεί με την Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων της διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Pickaxe στο επίκεντρο των ισραηλινών πιέσεων προς τις ΗΠΑ

Το ζήτημα της εγκατάστασης στο όρος Pickaxe βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων ασφαλείας του Ισραήλ.

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον αναμενόταν να παρουσιάσει στην αμερικανική κυβέρνηση τις «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης εγκατάστασης να αποτελεί βασικό αίτημα.

Η ισραηλινή πίεση εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρέασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ για πιθανό πλήγμα στο Πίκαξ.

Προς το παρόν, οι εργασίες στο όρος Pickaxe παραμένουν ημιτελείς, όπως παραμένει ανοιχτό και το ερώτημα αν η εγκατάσταση μπορεί τελικά να εξουδετερωθεί από αέρος.