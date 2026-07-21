Μαρί-Φρανς βαν Χελ: Η σύζυγος του Άντι Μπέρναμ με φόρεμα Βικτόρια Μπέκαμ αξίας 850 λιρών προκάλεσε σάλο

Η εμφάνιση της συζύγου του νέου Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ δεν πέρασε απαρατήρητη. Η 56χρονη Μαρί-Φρανς βαν Χελ (γνωστή ως Frankie), γεννημένη στην Ολλανδία και στέλεχος στον χώρο του μάρκετινγκ, επέλεξε για την περίσταση ένα γαλάζιο φόρεμα της Βικτόρια Μπέκαμ αξίας 850 λιρών.

Η στυλιστική επιλογή της συζύγου του Άντι Μπέρναν, δια χειρός Βικτόρια Μπέκαμ, για την ημέρα που ανέλαβε την πρωθυπουργία της Βρετανίας προκάλεσε σχόλια τόσο για το στιλ όσο και για το κόστος της.

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Σε τέτοιες επίσημες περιστάσεις, η ενδυματολογική επιλογή της συζύγου ενός πρωθυπουργού βρίσκεται αναπόφευκτα στο μικροσκόπιο. Το συγκεκριμένο φόρεμα θεωρείται μια ασφαλής αλλά κομψή επιλογή: λιτό, διαχρονικό και σε μια απαλή γαλάζια απόχρωση.

Παράλληλα, η επιλογή ενός βρετανικού οίκου μόδας θεωρήθηκε συμβολική, καθώς αναδεικνύει τη βρετανική δημιουργία. Ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι η Βικτόρια Μπέκαμ αποτελεί μία από τις πιο ακριβές σχεδιάστριες της χώρας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις σε μέρος των ψηφοφόρων των Εργατικών.

New #British Prime Minister Andy #Burnham will hold his first cabinet meeting Tuesday.



His team’s priorities include tackling the high cost of living and the rising popularity of the far right.



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Το κόστος στο επίκεντρο

Η τιμή των 850 λιρών έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις, καθώς ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη του ομιλία από την Ντάουνινγκ Στριτ, δεσμεύτηκε να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της αστεγίας και να βάλει τέλος στο φαινόμενο των ανθρώπων που ζουν στον δρόμο.

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Για ορισμένους, η ακριβή εμφάνιση της συζύγου του δημιουργεί μια εικόνα που δύσκολα συμβαδίζει με το κοινωνικό μήνυμα της νέας κυβέρνησης.

Οι «παγίδες» της μόδας για τις συζύγους των πρωθυπουργών

Η Μαρί-Φρανς βαν Χελ δεν είναι η πρώτη σύζυγος πρωθυπουργού που βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των ενδυματολογικών της επιλογών.

Το 2024, η Βικτόρια Στάρμερ είχε δεχθεί επικρίσεις επειδή εμφανίστηκε με κόκκινο φόρεμα αξίας 275 λιρών από τη Me+Em. Λίγους μήνες αργότερα, προκάλεσε νέο κύκλο σχολίων όταν παρακολούθησε επίδειξη στη London Fashion Week φορώντας σύνολο αξίας περίπου 2.200 λιρών της Edeline Lee, το οποίο είχε δανειστεί από τη σχεδιάστρια.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά τις αποκαλύψεις ότι είχε δεχθεί ακριβά ρούχα από δωρητή των Εργατικών, γεγονός που οδήγησε σε αλλαγή της δημόσιας εικόνας της. Έκτοτε, στράφηκε σε πιο προσιτές επιλογές, εμφανιζόμενη ακόμη και με φόρεμα της Karen Millen που είχε αγοραστεί σε περίοδο εκπτώσεων.

Από το «Ραντεβού στα Τυφλά» στην Ντάουνινγκ Στριτ

Γνωστή στους φίλους και τους συνεργάτες της ως «Φράνκι», βρίσκεται στο πλευρό του Άντι Μπέρναμ από τα φοιτητικά τους χρόνια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 και έκτοτε έχει δημιουργήσει μια οικογένεια με τρία παιδιά και ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας της Βρετανίας.

Παρότι σπάνια δίνει συνεντεύξεις ή κάνει δημόσιες εμφανίσεις, όσοι γνωρίζουν το πολιτικό περιβάλλον του Μπέρναμ την περιγράφουν ως έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους πίσω από την πορεία του.

Γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, όπου και οι δύο σπούδαζαν Αγγλική Φιλολογία. Ο ίδιος ο Μπέρναμ έχει αστειευτεί στο παρελθόν λέγοντας ότι η καλύτερη ανάμνησή του από τα φοιτητικά του χρόνια ήταν πως εκεί γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του.

Ωστόσο, η σχέση τους δεν εξελίχθηκε αμέσως.

Σε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που έχει γίνει γνωστή στη Βρετανία, η βαν Χέιλ συμμετείχε κάποτε στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή γνωριμιών Blind Date (Ραντεβού στα Τυφλά) όπου επέλεξε έναν διαφορετικό άνδρα για ραντεβού. Η σχέση αυτή δεν κράτησε και τελικά επανασυνδέθηκε με τον Μπέρναμ, με τον οποίο δημιούργησε αργότερα οικογένεια.

Η βαν Χέιλ έχει διαγράψει τη δική της επαγγελματική πορεία.

Για πολλά χρόνια εργάστηκε στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, καταλαμβάνοντας ανώτατες διοικητικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες.

Σήμερα κατέχει κορυφαίο ρόλο στην εταιρεία Be.EV, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Βρετανία, το οποίο υποστηρίζεται από τον ενεργειακό όμιλο Octopus Energy Generation.

Παράλληλα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και θεωρείται μία από τις βασικές προσωπικότητες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας.

Εκτός από την επαγγελματική της σταδιοδρομία, η Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ έχει έντονη παρουσία και στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς και της φιλανθρωπίας.

Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της φιλανθρωπικής οργάνωσης Plan International UK, η οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής κοριτσιών και νέων γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με σημαντικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας, εταιρικής ταυτότητας και εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Ο Άντι Μπέρναμ και η Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Ο γιος τους, Τζίμι, γεννήθηκε το 2000, ενώ έχουν επίσης δύο κόρες, τη Ρόζι και την Άνι.