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Αυστραλία: Σπάνια γέννηση πανομοιότυπων τετράδυμων με φυσική σύλληψη – Περίπτωση «μία στα 15 εκατομμύρια»

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τόσο η μητέρα όσο και τα τέσσερα νεογνά είναι σε καλή κατάσταση
Curious looking group of babies crawl in a row wearing white bodysuit on the white background
iStock
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Μια εξαιρετικά σπάνια εγκυμοσύνη είχε μια γυναίκα στην Αυστραλία, η οποία είχε ευχάριστο τέλος με μια 34χρονη γυναίκα να φέρνει στον κόσμο τέσσερα πανομοιότυπα κορίτσια, τα οποία συνελήφθησαν φυσιολογικά.

Η Τζένιταρ Να’αμοάνα γέννησε με καισαρική τομή τις Έμιλι, Χάριετ, Αλέξα και Κάθριν στο Royal Brisbane and Women’s Hospital, έπειτα από κύηση 28 εβδομάδων και τεσσάρων ημερών σε μία από τις πιο σπάνιες εγκυμοσύνες που έχουν καταγραφεί στην Αυστραλία.

Τα τέσσερα βρέφη προήλθαν από ένα γονιμοποιημένο ωάριο, το οποίο διαχωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα. Παράλληλα, μοιράζονταν έναν κοινό πλακούντα, κάτι που καθιστούσε την εγκυμοσύνη ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου.

«Πρόκειται για μια περίπτωση που εκτιμάται ότι συμβαίνει περίπου μία φορά στα 15 εκατομμύρια φυσικών συλλήψεων και πιθανότατα είναι η πρώτη που καταγράφεται στην Αυστραλία», δήλωσε η ειδικός στην εμβρυϊκή ιατρική Άλεξα Μπένταλ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τόσο η μητέρα όσο και τα τέσσερα νεογνά είναι σε καλή κατάσταση. Τα βρέφη νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όπου συνεχίζουν να λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.

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