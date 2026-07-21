Jerusalem Post: Το Ιράν ζήτησε 10ήμερη εκεχειρία με τις ΗΠΑ ενώ δεχόταν πλήγματα – Σχέδιο για «διάδρομο» στο Ορμούζ

Το Ιράν ήταν εκείνο που υπέβαλε την πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία με τις ΗΠΑ η οποία βρίσκεται πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσω διαμεσολαβητών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και επικαλείται η Jerusalem Post.

Η κίνηση αυτή για 10ήμερη εκεχειρία δείχνει την έντονη πίεση που δέχεται η Τεχεράνη, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχίζονται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής σε μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος της προτεινόμενης εκεχειρίας είναι να βρεθεί λύση στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση της κρίσης μετά το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο μήνα. Μετά την επιδείνωση των σχέσεων, τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον είχαν ουσιαστικά δηλώσει ότι η συμφωνία δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ.

Τη διαμεσολάβηση έχουν αναλάβει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από το Κατάρ, την Αίγυπτο, το Ομάν και το Πακιστάν, οι οποίοι παρουσίασαν την πρόταση στις ΗΠΑ και πρόσθεσαν νέα στοιχεία στις συζητήσεις με τις δύο πλευρές.

Σχέδιο για «μεσαίο διάδρομο» στα Στενά του Ορμούζ

Μία από τις ιδέες που εξετάζονται είναι η δημιουργία ενός «μεσαίου διαδρόμου» στα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσα στα ύδατα που ελέγχει το Ομάν και σε εκείνα υπό ιρανικό έλεγχο, ώστε τα εμπορικά πλοία να μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια.

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Ωστόσο, οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν μεγαλύτερης διάρκειας εκεχειρία. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επιμένει να υπάρξουν τουλάχιστον μερικές συμφωνίες για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πριν τεθεί σε εφαρμογή οποιαδήποτε κατάπαυση πυρός. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα μπορούσαν να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 10ήμερης παύσης των εχθροπραξιών.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν την ιρανική πρόταση «παράλογη» και «χωρίς λογική βάση».

Τραμπ: Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στη Jerusalem Post ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι το Ιράν «θα πληρώσει το τίμημα» για τις παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης και για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών.

«Ο πρόεδρος θα διασφαλίσει επίσης ότι το Ιράν θα πληρώσει για τους πρόσφατους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Αυτά τα καταστροφικά πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι ο πρόεδρος να αποφασίσει διαφορετικά, όμως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί την Τρίτη σε τελετή επιστροφής στις ΗΠΑ των σορών Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones στην Ιορδανία και το Ιράκ.

Πεντάωρη σύσκεψη ασφαλείας του Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε τη Δευτέρα (20.07.2026) σύσκεψη ασφαλείας, η οποία διήρκεσε περισσότερες από 5,5 ώρες και ολοκληρώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (21.07.2026).

Μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ» και πρόσθεσε πως «η διατήρηση του status quo είναι η καλύτερη επιλογή».