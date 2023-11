Σχεδόν 24 ώρες έμειναν για να ολοκληρωθεί και η τελευταία ημέρα κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και να λήξει η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται θετικές σε μια προοπτική επέκτασης.

Η Χαμάς ήταν η πρώτη μεριά που εξέφρασε σήμερα (26.11.2023) την πρόθεσή της για επέκταση της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων με το Ισραήλ για 2 έως 4 ημέρες. Αυτό αποκάλυψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στην τρομοκρατική οργάνωση.

Οι ένοπλες ομάδες της Χαμάς που κρατούν τους ομήρους από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «συμφωνούν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για 2 έως 4 ημέρες», αποκάλυψε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ώστε να απελευθερωθούν και άλλοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Η συμφωνία που εφαρμόζεται τα τελευταία 24ωρα προβλέπει την ανταλλαγή 50 ομήρων της Χαμάς με 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους από το Ισραήλ, σε μια αναλογία 3:1, όπως είχαν αναφέρει και τα διεθνή ΜΜΕ λίγες ημέρες πριν γίνουν οι πρώτες υποχωρήσεις.

Αν η συμφωνία επεκταθεί, τότε θα απελευθερώνονται 10 όμηροι από τη Χαμάς για κάθε 24ωρο που επεκτείνεται η συμφωνία. Άρα, σύμφωνα με τις προθέσεις των ισλαμιστών, αν η συμφωνία επεκταθεί για 2 έως 4 ημέρες, τότε θα απελευθερωθούν άλλοι 20 – 40 όμηροι.

Από τη μεριά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε απόψε ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν του είπε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα θα συνεχιστούν «με πλήρη ισχύ» όταν τερματιστεί η προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο Νετανιάχου είπε ότι θα καλωσόριζε μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός εάν κάτι τέτοιο διευκόλυνε την απελευθέρωση άλλων 10 ομήρων ημερησίως.

