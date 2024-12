Ισραήλ: Καταστρέψαμε τον συριακό στόλο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας

Την νύχτα μέρα έκαναν χθες 9.12.2024 οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (Israel Defence Forces – IDF) πλήττοντας στόχους στη Συρία, κυριότεροι από τους οποίους ήταν αποθήκες όπλων και πυρομαχικών του καθεστώτος Άσαντ και εργοστάσια κατασκευής πυραύλων ή – κατά το Τελ Αβίβ – και χημικών όπλων.

Είναι χαρακτηριστικό πως – σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ «κατέστρεψαν τις κυριότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία», εξαπολύοντας περισσότερους από 300 αεροπορικούς βομβαρδισμούς αφότου πήραν τον έλεγχο στη Δαμασκό αντικαθεστωτικοί κι ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Παρατηρητήριο είχε αναφέρει μάλιστα πως οι IDF προκάλεσαν ζημιές ή βύθισαν σκάφη του συριακού πολεμικού ναυτικού.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, αναφέροντας ότι ισραηλινά πυραυλοφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας» εναντίον του συριακού στόλου.

«Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες επιχειρήσεις στη Συρία για να πλήξει και να καταστρέψει στρατηγικές δυνατότητες που απειλούν το κράτος του Ισραήλ. Το Ναυτικό εκτέλεσε επιχείρηση χθες βράδυ για να καταστρέψει τον συριακό στόλο με μεγάλη επιτυχία», είπε ο Κατς κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ναυτική βάση στη Χάιφα.

Μάλιστα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν πλάνα που αποτυπώνουν την καταστροφή που προκάλεσαν οι IDF στον πάλαι ποτέ στόλο του Άσαντ:

WATCH⚡️



Footage Shows Assad’s Navy After Israeli Strikes in Latakia, Syria



That’s some serious damage. pic.twitter.com/yPIN89n9Xu