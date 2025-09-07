Ισραήλ: Κλειστός ο εναέριος χώρος του αεροδρομίου Ραμόν – Πύραυλος των Χούθι χτύπησε την αίθουσα αφίξεων

O εναέριος χώρος του Ισραήλ πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν έκλεισε σήμερα (07.09.2025), σύμφωνα με μία ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής.

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη κατέπεσε την αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το στρατό το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.