Ισραήλ: Με emoji δόθηκε η εντολή για την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς – Οι κώδικες με καρδούλες, αστέρια και λουλούδια

Μέσω μηνυμάτων με emojis στα κινητά τους τηλέφωνα έλαβαν οι μαχητές της Χαμάς την εντολή για να εξαπολύσουν την άνευ προηγουμένου αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1000 νέους Ισραηλινούς στο φεστιβάλ Nova, σύμφωνα με πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ερευνητές αφού εντόπισαν μηνύματα με τα ίδια εικονίδια σε κινητά τηλέφωνα μαχητών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, την ημέρα του μακελειού στο νότιο Ισραήλ, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η πρακτική αυτή ανακαλύφθηκε από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών μόνο εκ των υστέρων, αφού οι αναλυτές εξέτασαν χιλιάδες κατασχεθέντα τηλέφωνα που περιείχαν μηνύματα που είχαν σταλεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια της μοιραίας νύχτας που προηγήθηκε της αιφνιδιαστικής επίθεσης.

Σε έρευνα που διεξήγαγε η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών τις εβδομάδες μετά τις 7 Οκτωβρίου, προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν από την επίθεση, μέλη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατών της Nukhba, έστειλαν μεταξύ τους πολυάριθμα μηνύματα με διάφορα emoji, όπως καρδιές, αστέρια και λουλούδια.

Τα emoji ήταν ενσωματωμένα σε φαινομενικά αθώα μηνύματα κειμένου και, εκ πρώτης όψεως, δεν προκάλεσαν υποψίες και, ως εκ τούτου, δεν σαρώθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Μόνο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση, όταν κατασχέθηκαν τα τηλέφωνα και εξετάστηκαν εκατοντάδες μηνύματα μέσω WhatsApp που είχαν σταλεί κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Οκτωβρίου, κατέστη σαφές ότι πολλά από αυτά περιείχαν τα ίδια emoji.

Αφού αποκρυπτογραφήθηκε αυτή η τεράστια ποσότητα πληροφοριών, η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα emoji αποτελούσαν στην πραγματικότητα έναν προκαθορισμένο κρυπτογραφημένο κώδικα, σχεδιασμένο για να μεταφέρει ένα μήνυμα στους τρομοκράτες της Nukhba ότι η επίθεση στη Διεύθυνση της Γάζας θα ξεκινούσε εκείνη τη νύχτα. Για παράδειγμα, η αποστολή μιας καρδιάς μπορεί να μετέφερε στον παραλήπτη ότι έπρεπε να παρουσιαστεί σε ένα συγκεκριμένο τζαμί, και ούτω καθεξής.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς, 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών. Ακολούθησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 72.000 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ύποπτος «άδειος» όγκος μηνυμάτων

Σύμφωνα με έναν πρώην ανώτερο αξιωματούχο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η αυξημένη χρήση αυτών των emoji δεν θα μπορούσε να ανιχνευθεί σε πραγματικό χρόνο. «Εξαρτάται από το ποια ήταν η εικόνα των πληροφοριών εκείνη τη νύχτα, αλλά βασικά το WhatsApp δεν είναι κάτι σαν τα SMS, επειδή είναι μια εφαρμογή με κρυπτογράφηση», εξήγησε ο αξιωματούχος. «Αυτές είναι πληροφορίες που είναι δύσκολο να συλλεχθούν σε πραγματικό χρόνο».

Πρόσθετες πληροφορίες αποκρυπτογραφήθηκαν μόνο εκ των υστέρων, σχετικές με αυτό που η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών αποκαλεί «πληροφορίες χωρίς περιεχόμενο». Η αναφορά αφορά τον όγκο των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται εντός μιας συγκεκριμένης οργάνωσης, χωρίς να εξετάζεται το περιεχόμενο των ίδιων των πληροφοριών. «Ομολογουμένως, δεν βλέπεις το περιεχόμενο, δηλαδή τι συζητούν μεταξύ τους οι πράκτορες της Χάμας, αλλά βλέπεις τον όγκο των επικοινωνιών τους», εξήγησε μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις λεπτομέρειες. «Αυτό είναι ένας βασικός δείκτης που, αν τον ελέγξετε, θα δείτε ότι σε σχέση με μια μέση νύχτα, στις 7 Οκτωβρίου, κάτι ύποπτο συμβαίνει».

Και σε αυτή την περίπτωση, μόνο εκ των υστέρων η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών ανακάλυψε ότι ο όγκος των επικοινωνιών εντός της Λωρίδας της Γάζας, και ειδικά μεταξύ των μελών της Nukhba, ήταν αυξημένος τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου. Αν και η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν σήμανε συναγερμό, η Shin Bet και η διοίκηση δεν θα υποχωρούσαν..

Η εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι μαχητές της Χαμάς, μόλις έλαβαν τα μηνύματα με τα emojis, άρχισαν να συγκεντρώνονται μαζικά σε προκαθορισμένα σημεία και να εξοπλίζονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ynet, οι μαχητές που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM για τα κινητά τους τηλέφωνα. Η Σιν Μπετ – η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (αντικατασκοπείας) του Ισραήλ – φέρεται να είχε ενημερώσει για την ενεργοποίηση πολλών δεκάδων ισραηλινών καρτών SIM στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως οι ισραηλινές αρχές δεν αξιολόγησαν το γεγονός αυτό ως δυνητική απειλή.

Το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου N12 αναφέρει ότι μηνύματα με συγκεκριμένα emojis είχαν σταλεί σε κινητά τηλέφωνα μαχητών της Χαμάς σε τουλάχιστον δύο αποτυχημένες απόπειρες επιθέσεων.