Ισραήλ: Νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν στη Χάιφα

Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το απόγευμα της Παρασκευής (20.6.25). Δύο άτομα έχουν τραυματιστεί στη Χάιφα, εκ των οποίων το ένα είναι ένας 16χρονος.

Σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα ενώ εκρήξεις από νέο μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν ακούστηκαν στη Χάιφα και άλλες περιοχές στο βόρειο, κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ Magen David Adom, από την επίθεση στη Χάιφα υπάρχουν 17 τραυματίες. Ένας 16χρονος και ένας 40χρονος έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ελεγχόμενη είναι η κατάσταση της υγείας ενός 54χρονου ενώ άλλα 14 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπερ Σεβά στο νότο, καθώς και στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), περίπου 25 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στο Ισραήλ σε αυτή τη νέα επίθεση.

Η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχουν πληγεί τοποθεσίες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για πλήγματα από τη νέα επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ, Νεγκέβ και Χάιφα.

«Βλέπετε εικόνες από τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη κατά την άφιξη ιρανικών πυραύλων», περιέγραψε στον αέρα παρουσιαστής ειδήσεων, στην ιρανική κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στο Ισραήλ. Οι εικόνες σε ζωντανή τηλεοπτική προβάλλονταν υπό τον ήχο ιρανικού στρατιωτικού εμβατηρίου.

Το αντιαεροπορικό σύστημα Iron Dome να προσπαθεί να αναχαιτίσει τους περίπου 20-30 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, υπάρχουν τουλάχιστον έξι πτώσεις ιρανικών πυραύλων σε περιοχές του Ισραήλ και πολλοί σοβαρά τραυματίες.

Στις 16:03 (ώρα Ελλάδας και Ισραήλ), ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός έληξε και οι πολίτες μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, το Ιράν χτύπησε τη Μπερσεβά με βόμβες διασποράς.

Iran likely targeted Beersheba with a cluster bomb in its latest attack on Israel, footage shows.



