Ισραήλ: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται στο δικαστήριο μετά το αίτημα του για προεδρική χάρη

Είναι μία κίνηση που προκαλεί εντυπώσεις και σφορδές αντιδράσεις: ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε τη Δευτέρα (01.12.2025) αφότου ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ χάρη πριν υπάρξει καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση, ενώ η δίκη του για απάτη, διαφθορά και κατάχρηση εμπιστοσύνης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που θέλει να ξεκινήσει χωρίς δικαστικά «βαρίδια» την προεκλογική του καμπάνια για την επανεκλογή του το επόμενο έτος, επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί από τη δικαστική πίεση που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια στο Ισραήλ.

Η πρωτοβουλία του έλαβε δύο φορές δημόσια στήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ: πρώτα από το βήμα της Κνεσέτ απευθυνόμενος στον Ισαάκ Χέρτσογκ, και αργότερα με επιστολή που απηύθυνε απευθείας στον ισραηλινό πρόεδρο.

Σε αυτό το ήδη τεταμένο κλίμα, ο Ισαάκ Χέρτσογκ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους δηλώνοντας τη Δευτέρα ότι θα λάβει υπόψη του «μόνο το καλό του κράτους και της κοινωνίας» προκειμένου να αποφασίσει για το αίτημα χάρης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Χέρτσογκ διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα «θα εξεταστεί με τον πλέον ενδελεχή και κατάλληλο τρόπο», υπογραμμίζοντας πως μπροστά στα μάτια του θα έχει μόνο «το κράτος του Ισραήλ και τα συμφέροντά του», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει προσπάθεια αποφυγής των ευθυνών

Το αίτημα του Νετανιάχου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε δικαστική κρίση. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ενδεχόμενη χάρη μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν ο πρωθυπουργός παραδεχθεί την ενοχή του και αποχωρήσει από την πολιτική. Άλλοι ζητούν να προκηρύξει πρώτα εκλογές — ενώ το εκλογικό ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο του 2026 — προτού τολμήσει να ζητήσει ένα τέτοιο προνόμιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ανερχόμενη πολιτική φυσιογνωμία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, Ναφτάλι Μπένετ, δήλωσε ότι θα στήριζε τον τερματισμό της δίκης εάν ο Νετανιάχου συμφωνούσε να αποσυρθεί «για να βγει το Ισραήλ από αυτό το χάος». Κατά τον ίδιο, μόνο έτσι μπορεί η χώρα να «γυρίσει σελίδα, να ενωθεί και να ξαναχτιστεί».

Μία ιστορική δίκη και μια διαρκής πίεση

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, διώκεται από το 2019 έπειτα από πολυετείς έρευνες. Η δίκη του, που ξεκίνησε το 2020, αφορά κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά. Παρ’ όλα αυτά, οι δικηγόροι του υποστηρίζουν σε επιστολή προς τον Ισαάκ Χέρτσογκ ότι οι συνεχείς παρουσίες στο δικαστήριο «πλήττουν την ικανότητά του να κυβερνά», διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι μία χάρη θα ήταν «προς όφελος της χώρας».

Στο Τελ Αβίβ, μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστήριο, με ορισμένους να φορούν πορτοκαλί στολές που παραπέμπουν σε κρατουμένους, ζητώντας τη φυλάκισή του. Μία διαδηλώτρια χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το να ζητά χάρη χωρίς να αναγνωρίζει ενοχή ή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη.

Στο Ισραήλ, χάρη χορηγείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας και την καταδίκη του κατηγορουμένου. Δεν υπάρχει προηγούμενο χορήγησης χάρης ενώ δίκη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η κίνηση του Νετανιάχου ανοίγει επομένως ένα άγνωστο νομικό πεδίο, ικανό να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις ισορροπίες ανάμεσα στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία.