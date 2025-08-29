Κόσμος

Ισραήλ: Ο στρατός ανέκτησε τις σορούς δύο ομήρων της Χαμάς από την Λωρίδα της Γάζας

Ένας εκ των δύο νεκρών ομήρων ταυτοποιήθηκε ότι είναι ο Ιλάν Βάις που σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023
Ο Ιλάν Βάις
Ο Ιλάν Βάις / Φωτογραφία Hostages and Missing Families Forum

Τις σορούς δύο ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέκτησαν από την Λωρίδα της Γάζας οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με σημερινή (29.08.2025) ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ: «Ανακτήθηκε η σορός του Ιλάν Βάις και τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου της Χαμάς, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, στην επιχείρηση πήραν μέρος δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε χάρη στις πληροφορίες που παρείχε η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού και το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων.

Ο Ιλάν Βάις σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπέερι και μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης μετέφεραν το πτώμα του στη Γάζα. Ο Βάις ήταν τότε 56 ετών.

Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων του άλλου ομήρου συνεχίζεται, όπως αναφέρουν οι «Times of Israel».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Δραματική δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού: «Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι, χωρίς φάρμακα και τρόφιμα»
«Οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη ο οποίος είναι δίπλα μας», ανέφερε - Έδωσαν σε γάτες τα τρόφιμα
Ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός
5
Newsit logo
Newsit logo