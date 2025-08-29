Ισραήλ: Ο στρατός ανέκτησε τις σορούς δύο ομήρων της Χαμάς από την Λωρίδα της Γάζας

Τις σορούς δύο ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέκτησαν από την Λωρίδα της Γάζας οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με σημερινή (29.08.2025) ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ: «Ανακτήθηκε η σορός του Ιλάν Βάις και τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου της Χαμάς, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, στην επιχείρηση πήραν μέρος δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε χάρη στις πληροφορίες που παρείχε η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού και το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων.

Ο Ιλάν Βάις σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπέερι και μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης μετέφεραν το πτώμα του στη Γάζα. Ο Βάις ήταν τότε 56 ετών.

Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων του άλλου ομήρου συνεχίζεται, όπως αναφέρουν οι «Times of Israel».