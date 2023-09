Για πρώτη φορά υπουργός του Ισραήλ επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία ως επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας. Ο λόγος για τον Χαΐμ Κατζ, υπουργό Τουρισμού, ο οποίος θα πάρει μέρος στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία γίνεται φέτος στο Ριάντ.

Ο υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ, Χαΐμ Κατζ, έφτασε στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη (26.09.2023) και έγινε έτσι ο πρώτος Ισραηλινός υπουργός που επισκέπτεται επισήμως αυτή τη χώρα, ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Ο Κατζ είναι ο πρώτος υπουργός του Ισραήλ που επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία ως επικεφαλής μίας επίσημης αντιπροσωπείας».

Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι θα παραστεί στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία φέτος διεξάγεται στο Ριάντ.

Η διήμερη επίσκεψη του Κατζ έρχεται σε μία περίοδο που η Σαουδική Αραβία προωθεί μία πιθανή συμφωνία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με την οποία θα ομαλοποιηθούν οι διμερείς σχέσεις της με το Ισραήλ.

#BREAKING: First public visit by an Israeli minister in Saudi Arabia: Israeli tourism minister Haim Katz arrives in Saudi Arabia to attend a world tourism organization conference @UNWTO pic.twitter.com/frGBpqMAxf