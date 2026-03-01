Κόσμος

Ισραήλ: «Πάνω από 2.000 βόμβες έχουν πλήξει στόχους του Ιράν σε 36 ώρες πολέμου – Καταρρίψαμε πάνω από 50 drones»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χτυπήσει μεταξύ άλλων εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και κέντρα διοίκησης και ελέγχου των Ιρανών
Ισραηλινός πιλότος πριν απογειωθεί για αποστολή στο Ιράν
Ισραηλινός πιλότος πριν απογειωθεί για αποστολή στο Ιράν / Φωτογραφία IDF

Έναν σύντομο απολογισμό των όσων έχουν πετύχει οι δυνάμεις του Ισραήλ κατά την διάρκεια της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» εναντίον του Ιράν, έκαναν οι αρμόδιες ισραηλινές στρατιωτικές αρχές.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει πετύχει αεροπορική υπεροχή μέσα σε 24 μόλις ώρες από την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ έχουν καταστραφεί υψηλής αξίας στρατιωτικοί στόχοι, ενώ έχει «αποκεφαλιστεί» η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν ρίξει πάνω από 2.000 βόμβες σε εκατοντάδες επιδρομές εναντίον στόχων του ιρανικού καθεστώτος και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο αριθμός, κατά τις πρώτες 36 ώρες του πολέμου, είναι περίπου ο μισός από αυτόν που χρησιμοποίησε συνολκά το Ισραήλ κατά την διάρκεαι του 12ημερου πολέμου με το Ιράν, τον Ιούνιο του 2025.

 

Τα μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας χρησιμοποιούν πυρομαχικά ακριβείας σε μικρές αποστάσεις στην Τεχεράνη, που σημαίνει ότι βόμβες ρίχνονται απευθείας πάνω από τους στόχους τους και όχι απαραίτητα πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας.

Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι οι στόχοι περιελάμβαναν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και κέντρα διοίκησης και ελέγχου των ιρανικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και συστήματα αεράμυνας της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν καταρρίψει περισσότερα από 50 drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, το Τελ Αβίβ δεν έχει αποκαλύψει πόσοι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έχουν καταρριφθεί, αλλά λέει ότι το ποσοστό αναχαίτισης είναι «υψηλό».

