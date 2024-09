Ισραήλ: Παραιτείται ο επικεφαλής της Unit 8200, μονάδας της υπηρεσίας συλλογής πληροφοριών του στρατού

Ο επικεφαλής επίλεκτης μονάδας της υπηρεσίας συλλογής πληροφοριών του στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παραιτείται σχεδόν ένα χρόνο αφότου οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ απέτυχαν να αποτρέψουν την επίθεση της Χαμάς.

«Ο διοικητής της μονάδας 8200, ο ταξίαρχος Γιόσι Σαριέλ, ενημέρωσε τους ανωτέρους του για την πρόθεσή του να παραιτηθεί», αναφέρει ανακοίνωση του στρατού. Ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα (12.09.2024) την παραίτησή του, στον απόηχο της αποτυχίας της υπηρεσίας του να εμποδίσει την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η μονάδα αυτή είναι αρμόδια να αποκωδικοποιεί και να αναλύει τις πληροφορίες που λαμβάνει από την υπηρεσία πληροφοριών.

Η υπηρεσία πληροφοριών του ισραηλινού στρατού (Aman), που κατηγορείται για την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου, γνώρισε πρωτοφανή κρίση και ο διοικητής της, ο στρατηγός Ααρον Χαλίβα, ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού που παραιτήθηκε, τον Απρίλιο του 2024.

Ο στρατός είχε ανακοινώσει τότε ότι ο στρατηγός Χαλίβα είχε ζητήσει να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του επικαλούμενος την «ευθύνη» του για την αποτυχία της υπηρεσίας του να εμποδίσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

