Ισραήλ: «Πλήξαμε εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους και εκτοξευτήρες πυραύλων του Ιράν»

Εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, μεταξύ αυτών, ανακοίνωσε πως έπληξε το Ισραήλ, κατά την συντονισμένη επιχείρηση που ξεκίνησε με τις ΗΠΑ, το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό Ιράν, χτύπησε και και εκτοξευτήρες πυραύλων. «Οι αντιαεροπορικές αμυντικές δυνάμεις εντοπίζουν και αναχαιτίζουν απειλές που εκτοξεύονται από το Ιράν», πρόσθεσαν.

Το Ισραήλ απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις, έκλεισε σχολεία και χώρους εργασίας και μετέφερε σε υπόγειες εγκαταστάσεις τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, κήρυξε ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας το κοινό για πλήγματα ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Οι ένοπλες δυνάμεις διέταξαν το κοινό να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, ενώ επιστράτευσαν δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των χερσαίων συνόρων της χώρας. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην κινούνται στους δρόμους, αν δεν είναι απαραίτητο, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η κυκλοφορία των οχημάτων ασφαλείας, καθώς και εκείνων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.