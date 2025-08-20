Κόσμος

Ισραήλ: Πράσινο φως για το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας – Επιστρατεύονται 60.000 έφεδροι

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την πόλη της Γάζας
Ισραηλινό άρμα μάχης στη Γάζα
Ισραηλινό άρμα μάχης στη Γάζα / REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.

Ο Ίσραελ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Επίσης ο Κατς «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

