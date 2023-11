Σάλος έχει ξεσπάσει από τις δηλώσεις ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, ότι ο στρατός της χώρας «έχει την επιλογή να ρίξει ατομική βόμβα» στη Λωρίδα της Γάζας! Ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς συμπληρώνει σήμερα (5.11.2023) 30 ημέρες και μετράει πάνω από 10.000 νεκρούς, με ένα τέτοιο σενάριο να φαντάζει εφιαλτικό…

Πιο αναλυτικά, οι Times of Israel μετέδωσαν τις δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Υποθέσεων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιερουσαλήμ, Amihai Eliyahu, ο οποίος δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι «μια επιλογή» στον πόλεμο κατά της Χαμάς είναι να ρίξουν ατομική βόμβα οι IDF στη Γάζα!

Να σημειωθεί πως ο Amihai Eliyahu δεν συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο, την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ισραήλ και πως το χαρτοφυλάκιό του δεν αφορά άμεσες κυβερνητικές αποφάσεις της Κνεσέτ, ενώ ο ίδιος έχει παραιτηθεί από το αξίωμά του ως βουλευτής.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση, ακόμα και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι ο ακροδεξιός υπουργός είναι «εκτός πραγματικότητας» και τον απέκλεισε επ’ αόριστον από όλες τις μελλοντικές κυβερνητικές συσκέψεις.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023

BREAKING: Netanyahu has suspended Heritage Minister Amihai Eliyahu from government meetings indefinitely — The Spectator Index (@spectatorindex) November 5, 2023

Παράλληλα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «φρικιαστικό και τρελό σχόλιο από έναν ανεύθυνο υπουργό» και ότι «ο Νετανιάχου πρέπει να τον απολύσει σήμερα το πρωί κιόλας».

BREAKING: Israeli Opposition Leader Yair Lapid says the comment by Heritage Minister Amichai Eliyahu, regarding dropping a nuclear bomb on Gaza being a possibility, is a 'horrifying and insane remark by an irresponsible minister' and says 'Netanyahu must fire him this morning'. — The Spectator Index (@spectatorindex) November 5, 2023

Οι δηλώσεις περί ατομικής βόμβας δεν ήταν οι μοναδικές που προκάλεσαν αίσθηση, καθώς ο Eliyahu συνέχισε το αντιπαλαιστινιακό του παραλήρημα, λέγοντας ότι «η Γάζα δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης» και οποιαδήποτε πιθανότητα σύστασης ενός κράτους με την παλαιστινιακή σημαία «δεν θα έπρεπε να έχει κανένα δικαίωμα σε αυτή τη Γη».

WOW: Israeli minister of heritage Amichai Eliyahu says dropping an atomic bomb to Gaza is one of the options Israel has



•“We wouldn’t hand the Nazis humanitarian aid,” and “there is no such thing as uninvolved civilians in Gaza,” he says



•He backs retaking the Strip’s… pic.twitter.com/NpJFLsLz6y — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 5, 2023

Ερωτηθείς για την τύχη των Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, ο ακροδεξιός Eliyahu δήλωσε ότι «μπορούν να πάνε να ζήσουν στην Ιρλανδία ή στις ερήμους αν θέλουν. Τα τέρατα της Γάζας θα πρέπει να βρουν μια λύση μόνοι τους».