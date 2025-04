Ισραήλ: «Σκοτώσαμε τον διοικητή της Χαμάς που ηγήθηκε της επίθεσης στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ την 7η Οκτωβρίου»

Ένας εκ των πιο σημαντικών διοικητών της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε χθες (09.04.2025) η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

Ειδικότερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα (10.04.2025) ότι ο Ραζέκ Αμπντ αλ Καρίμ Σεΐχ Χαλίλ, διοικητής του τάγματος Σετζάιγια της Χαμάς, σκοτώθηκε μετά από καταστροφική αεροπορική επίθεση, μαζί με άλλους 29 Παλαιστινίους.

Ο Παλαιστίνιος διοικητής ήταν «στο στόχαστρο» των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων καθώς ήταν ο επικεφαλής του τάγματος της Χαμάς που ηγήθηκε της αιματηρής επίθεσης στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ του νοτίου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το αεροπορικό πλήγμα χτύπησε ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς, που βρισκόταν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν συνολικά 30 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ραζέκ Αμπντ αλ Καρίμ Σεΐχ Χαλίλ.

«Πολλοί τρομοκράτες της Χαμάς είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να σχεδιάσουν και για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατευμάτων» δήλωσε ο ισραηλινός στρατός για την αεροπορική επιδρομή.

The IDF and Shin Bet eliminated the commander of Hamas’ Shejaiya Battalion.



The terrorist Haitham Razek Abd al-Karim Sheikh Khalil commanded the infiltration into Nir Oz and took part in the attack during the horrific massacre of October 7th. pic.twitter.com/2XMkWucYxd