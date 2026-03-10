Ισραήλ: Σχεδόν οι μισοί βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον μας είχαν πυρομαχικά διασποράς

Η κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων που εξαπολύουν εκατέρωθεν το Ισραήλ και το Ιράν, μετά από 11 ημέρες πολεμικής σύγκρουσης είναι ενδεικτική και από τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται.

Μάλιστα, για τον λόγο αυτό, το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα (10.03.2026) το Ιράν ότι περίπου το 50% των βαλλιστικών πυραύλων, που έχει εκτοξεύσει εναντίον του, είναι εξοπλισμένο με πολεμικές κεφαλές που περιέχουν πυρομαχικά διασποράς.

Οι κεφαλές με πυρομαχικά διασποράς σκόρπισαν δεκάδες υποπυρομαχικά, το καθένα με αρκετά κιλά εκρηκτικών, σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων από τα σημεία που έπεφταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού.

Η αναχαίτιση τέτοιων πυραύλων ήταν αποτελεσματική αλλά δύσκολη, λένε στρατιωτικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι η αεράμυνα του Ισραήλ δεν είναι αδιάτρητη.

March 10, 2026

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του IDF, οι πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν στοχεύουν και κατοικημένες περιοχές, εκτός από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βασικές υποδομές.

Επίσης, υποστηρίζει ότι το Ιράν εκτοξεύει όλο και μικρότερο αριθμό πυραύλων, στην 11η ημέρα του πολέμου, καθώς δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει συντονισμένες, μεγαλύτερες επιδρομές εναντίον του Ισραήλ.

Χθες (09.03.2026), δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μια βόμβα διασποράς χτύπησε ένα εργοτάξιο στο κεντρικό Ισραήλ. Ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε σοβαρά σε άλλο σημείο του κεντρικού Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκαν και αρκετές ακόμη περιοχές πρόσκρουσης που προκάλεσαν ζημιές.

Και κατά τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025, το Ιράν είχε κατηγορηθεί από τη Διεθνή Αμνηστία ότι είχε κάνει χρήση πυρομαχικών διασποράς.

Ούτε το Ισραήλ, ούτε το Ιράν έχουν υπογράψει ή είναι μέρη της σύμβασης για τα πυρομαχικά διασποράς (2008), που απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή, την αποθήκευση ή τη μεταβίβαση τέτοιων όπλων.

