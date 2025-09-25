Κόσμος

Ισραήλ: Συνελήφθη άνδρας που μπήκε σε αστυνομικό τμήμα και απειλούσε να σκοτώσει τον Νετανιάχου

Ο ύποπτος είπε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να αγοράσει πυροβόλο όπλο και να πυροβολήσει τον πρωθυπουργό τρεις φορές»
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Ronen Zvulun/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

Στη σύλληψη ενός άνδρα που απειλούσε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε η ισραηλινή αστυνομία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη (25.9.25). 

Η αστυνομία σημείωσε ότι ακριβώς πριν να αρχίσουν οι εορτασμοί για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά τη Δευτέρα το βράδυ, ένας άνδρας ηλικίας γύρω στα σαράντα από την πόλη Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ μπήκε μέσα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και είπε ότι θα σκοτώσει τον Νετανιάχου.

«Ο ύποπτος είπε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να αγοράσει πυροβόλο όπλο και να πυροβολήσει τον πρωθυπουργό τρεις φορές», πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες. Η αστυνομία σκοπεύει να συνεχίσει την κράτησή του ως την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μείωση της δημόσιας υποστήριξης προς τον Νετανιάχου για τον διάρκειας σχεδόν δύο ετών πόλεμο στη Γάζα κατά των μαχητών της Χαμάς, ο οποίος εγείρει φόβους ότι το Ισραήλ θα απομονωθεί περισσότερο παγκοσμίως.

Στη Γάζα ένοπλοι της Χαμάς εξακολουθούν να κρατούν 48 ομήρους, οι 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί και οι οικογένειές τους ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία, η οποία θα τους φέρει πίσω.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ
Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» στα λεγόμενα Ερντογάν για την επιτυχία Τραμπ να σταματήσει τους πολέμους - Άμεση η αντίδραση του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» απαντά το μέσο
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Καταρρίφθηκε ρωσικό μαχητικό στην Ζαπορίζια - Βίντεο από την καταστροφή δύο An-26 στην Κριμαία
Οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), έβαλαν φωτιά στα αεροσκάφη και κατέστρεψαν ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ επιτήρησης επιφάνειας μαζί με τον παράκτιο σταθμό ραντάρ MR-10M1 Mys M1
Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις
1
Ιστορική απόφαση για Σαρκοζί: 5 χρόνια φυλακή για τις «μίζες» από τον Καντάφι, θα φυλακιστεί ακόμα και αν ασκήσει έφεση
Θα κληθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία, η οποία θα του κοινοποιήσει την ημερομηνία φυλάκισής του - «Το μίσος δεν έχει όρια, θα κοιμηθώ στη φυλακή με ψηλά το κεφάλι», είπε στις πρώτες δηλώσεις του
Νικολά Σαρκοζί
Ανανεώθηκε πριν 46 λεπτά
43
«Big brother» στη Γαλλία: Προσλαμβάνουν ντέτεκτιβ για να παρακολουθούν υπαλλήλους που παίρνουν αδικαιολόγητες αναρρωτικές άδειες
Οι αναρρωτικές άδειες κοστίζουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ένα ποσό το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της Γαλλίας
Υπάλληλοι σε γραφείο 1
Newsit logo
Newsit logo