Η περιπέτεια της ομηρίας από την Χαμάς για την 36χρονη Ριμόν Κιρστ πήρε τέλος, ωστόσο, η δολοφονική ματιά που έριξε σε ένοπλο της τρομοκρατικής οργάνωσης την ώρα που την άφηναν ελεύθερη σχολιάστηκε από τους Ισραηλινούς.

Η 36χρονη όμηρος σε βίντεο που κυκλοφορεί κοίταξε χωρίς φόβο τον ένοπλο της Χαμάς την στιγμή της απελευθέρωσης. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν λόγο για δολοφονικό βλέμμα.

Η Ριμόν Κιρστ στη συνέχεια έπιασε από τον ώμο μια επίσης όμηρο και κατευθύνθηκαν προς τα αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού.

How much of a hero is Rimon Kirsht?

In Hamas’ captivity, she was with her partner. When terrorists came to her yesterday before she was released, she wouldn’t agree to be released without him until they forced her.



During the moments they were transferred to the Red Cross, she… pic.twitter.com/281kyL7yme