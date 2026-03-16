Ισραήλ: Το Ιράν χρηματοδοτεί τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ για να λειτουργεί σαν το «μακρύ χέρι» του

Η Χεζμπολάχ δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στη νέα πολεμική σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν και στις 2 Μαρτίου 2026, αποφάσισε να «σπάσει» την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει ακόμα ένα πολεμικό μέτωπο για το Ισραήλ, με το υπουργείο εξωτερικών της χώρας να «βγάζει στη σέντρα» την σχέση που έχουν Χεζμπολάχ και Ιράν, κατηγορώντας την σιιτική οργάνωση του Λιβάνου ότι είναι το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι, παρότι το Ιράν δεν συνορεύει γεωγραφικά με το Ισραήλ, έχει εγκαθιδρύσει «γραμμή μετώπου» αξιοποιώντας την παρουσία και τη δράση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Εδώ και δεκαετίες το ιρανικό καθεστώς χρηματοδοτεί, εξοπλίζει και καθοδηγεί τη Χεζμπολάχ, τον στρατιωτικό βραχίονά του, με στόχο την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ ενεργεί για να προστατεύσει τους πολίτες του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Iran doesn’t share a border with Israel, but it built a front line in Lebanon.



For decades the Iranian regime is funding, arming and directing Hezbollah – its proxy army – to attack Israel.



Israel is acting to protect its citizens. pic.twitter.com/7lwhyO8aOI March 16, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 886 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 111 παιδιών και 38 εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από την έναρξη του νέου γύρου εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε σήμερα (16.03.2026) το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, 2.141 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις δύο εβδομάδες μαχών, πρόσθεσε το υπουργείο. Ο προηγούμενος αριθμός νεκρών, που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή (15.03.2026), ήταν 850.