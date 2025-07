Ισραήλ: «Τρομοκρατική η επίθεση με αυτοκίνητο που χτύπησε στάση λεωφορείου – Στρατιωτικοί οι οκτώ τραυματίες»

Συναγερμός σήμανε σήμερα (24.07.2025) στο Ισραήλ, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείο, στην περιοχή Μπέιτ Λιντ, με αποτέλεσμα οκτώ στρατιωτικοί να τραυματιστούν.

Ειδικότερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «οκτώ στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου», ενώ από την πλευρά της η ισραηλινή αστυνομία κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

«Δύο στρατιώτες υπέστησαν μέτρια τραύματα και έξι ελαφρά, σε επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στον κόσμο στη διασταύρωση του Μπέιτ Λιντ», διευκρινίζει ανακοίνωση του στρατού.

Israeli media: 8 Israeli soldiers were injured in a car ramming in Beit Lid this morning, east of the Netanya–Tulkaram Road. pic.twitter.com/6oJrAkzu7c

«Τους είδα (τους τραυματίες) πεσμένους καταγής, τραυματισμένοι, μέσα στα αίματα, στα πόδια, στο κεφάλι, στο πρόσωπο», δήλωσε στη Γαλλικό Πρακτορείο μια 45χρονη πωλήτρια, η Κινερέτ Χανούκα.

Είπε ότι ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο της «έκοψε τον δρόμο» προτού επιταχύνει προς την κατεύθυνση μιας στάσης λεωφορείου κοντά στην πόλη Κφαρ Γιόνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα βρέθηκε στον ίδιο τομέα αλλά χωρίς τον οδηγό και έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό.

«Οι δυνάμεις της αστυνομίας διεξάγουν έρευνες στους δρόμους και με τη συνδρομή ελικοπτέρων, μοτοσικλετών περιπολίας και της μονάδας με εκπαιδευμένους σκύλους» ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές.

Αστυνομικοί εξετάζουν το σημείο της επίθεσης / REUTERS / Nir Elias

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ντιν Έλσντουν, δήλωσε ότι «τρομοκρατική επίθεση διενεργήθηκε από έναν τρομοκράτη που έπεσε με το όχημά του πάνω στον κόσμο που περίμενε το λεωφορείο».

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο ύψος της διασταύρωσης του Μπέιτ Λιντ, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βόρεια του Τελ Αβίβ, κοντά στην πόλη Κφαρ Γιόνα. Η περιοχή γύρω από τη στάση λεωφορείου έχει αποκλειστεί.

This morning, a car-ramming attack at the Beit Lid Junction near Kfar Yona west of Tulkarem city resulted in the injury of at least 9 Israeli soldiers.



Both Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) praised the car-ramming operation, describing the attack as a heroic response… pic.twitter.com/cJgOkY1sh5