Ισραήλ: Βίντεο από το χτύπημα σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν – «Έχουμε καταστρέψει τα μισά τους αποθέματα»

Βίντεο ντοκουμέντο από την ισραηλινή επίθεση σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), σήμερα Κυριακή (1.3.26).

Στο βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF καταγράφονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων, αεράμυνας και drones στο Ιράν.

The IDF publishes a new batch of footage showing strikes against Iranian ballistic missile launchers, air defenses, and drones pic.twitter.com/dUNmmbapXS — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει «περίπου τα μισά» αποθέματα πυραύλων του Ιράν από χθες Σάββατο, όταν ξεκίνησαν τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.

«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Το καθεστώς παρήγαγε πρόσφατα δεκάδες πυραύλους εδάφους- εδάφους τον μήνα και σκόπευε να αυξήσει την παραγωγή του κατά πολλές εκατοντάδες μηνιαίως», πρόσθεσε.