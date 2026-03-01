Κόσμος

Ισραήλ: Βίντεο από το χτύπημα σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν – «Έχουμε καταστρέψει τα μισά τους αποθέματα»

«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF
Ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων
Βίντεο από την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων

Βίντεο ντοκουμέντο από την ισραηλινή επίθεση σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), σήμερα Κυριακή (1.3.26).

Στο βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF καταγράφονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων, αεράμυνας και drones στο Ιράν.

 

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει «περίπου τα μισά» αποθέματα πυραύλων του Ιράν από χθες Σάββατο, όταν ξεκίνησαν τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.

«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Το καθεστώς παρήγαγε πρόσφατα δεκάδες πυραύλους εδάφους- εδάφους τον μήνα και σκόπευε να αυξήσει την παραγωγή του κατά πολλές εκατοντάδες μηνιαίως», πρόσθεσε.

