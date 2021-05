Συγκλονίζει μία Ισραηλινή φοιτήτρια για τα νεκρά παιδιά στη χρόνια εμπόλεμη αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. «Τα παιδιά είναι τα πιο αθώα θύματα της διαμάχης», λέει.

Η Ορ Σεγκάλ, φοιτήτρια στη Bezalel Academy of Arts and Design της Ιερουσαλήμ, εμπνεύστηκε από τις εικόνες των σκοτωμένων παιδιών το πρότζεκτ «Children of Israel and Gaza».

Η Ισραηλινή φοιτήτρια αποφάσισε να πάρει το πενάκι της και να παρακινήσει και άλλους σκιτσογράφους να τιμήσουν όλοι μαζί τη μνήμη των παιδιών αυτών μ’ αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Σκιτσάροντας…

Το πρότζεκτ τους «Children of Israel and Gaza» (Παιδιά του Ισραήλ και της Γάζας) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων ανά τον κόσμο και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz δημοσίευσε εκτενές άρθρο με ρεπορτάζ και πλούσιο υλικό από την όλη δράση.

Πρότζεκτ ανθρωπιάς και αλληλεγγύης

«Υπήρχε πολλή ένταση στο Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες κι εγώ ήθελα να κάνω κάτι γι’ αυτό, το οποίο θα ήταν ήσυχο, αλλά ταυτόχρονα δυνατό, χωρίς να αυξήσει την ένταση. Έτσι, αποφάσισα να ξεκινήσω αυτό το πρότζεκτ ως έκφραση αλληλεγγύης αλλά και αναγνώρισης του πόνου και στις δυο πλευρές», λέει η νεαρή φοιτήτρια.

«Ήξερα», λέει, «πως δεν ήμουν η μόνη που σκεφτόμουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Απευθύνθηκα λοιπόν σε κάποιους σκιτσογράφους και τους ζήτησα να σχεδιάσουν κάτι», εξηγεί και τονίζει πως θεωρεί πολύ σημαντικό το να μιλάει κανείς – με κάθε μέσο, έστω και με το πενάκι του – για τα αθώα θύματα αυτής της διαμάχης.

«Τα παιδιά είναι τα πιο αθώα θύματα. Είναι τόσο νέα και τόσο μεγάλη η απώλεια. Δεν ήταν δική τους η ευθύνη. Ήταν ευθύνη των μεγαλύτερων κι αυτά πλήρωσαν το βαρύ τίμημα με την ίδια τους τη ζωή», τονίζει η Ορ Σεγκάλ.

Με την πένα ενάντια στα κανόνια

Όλα ξεκίνησαν πολύ γρήγορα. «Μέσα σε πέντε ημέρες τα σκιτσάραμε, τα ανεβάσαμε στο instagram, στο facebook, και σε λίγο ήταν παντού στο ίντερνετ. Ένα από τα θέματα που ήταν πολύ σημαντικό για εμένα ήταν η πολύ γρήγορη αντίδραση στα γεγονότα που συνέβαιναν. Η γρήγορη αντίδραση ήταν κάτι που ήρθε απευθείας από την καρδιά», υπογραμμίζει.

Το όνομα που επελέγη για να «ντύσει» το πρότζεκτ (Children of Israel and Gaza) είναι πολύ απλό και η επιλογή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

«Στην αρχή σκεφτήκαμε να δώσουμε κάποιο μεγαλύτερο όνομα στο πρότζεκτ μας, αλλά στην πορεία, μιλώντας με τους σχεδιαστές και τους σκιτσογράφους, αποφασίσαμε να το κρατήσουμε σύντομο κι απλό και να εστιάσουμε στα παιδιά», σημειώνει η Ορ Σεγκάλ, επισημαίνοντας ότι είναι ένα πρότζεκτ που θα έχει και συνέχεια αφού «έχει “αγγίξει” πολλούς ανθρώπους και ολοένα και περισσότεροι θέλουν να ενταχθούν σ’ αυτό».

Μάλιστα, δεν αποκλείεται αργότερα να γίνει και κάποια έκθεση με βάση αυτά τα έργα.

«Να θυμόμαστε όλοι το κόστος του πολέμου»

Όσο για τις σκέψεις της για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες σε Ισραήλ και Γάζα, μας καλεί όλους να αναλογιστούμε το κόστος του πολέμου. «Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε όλοι το κόστος του πολέμου. Τώρα είναι η ώρα να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Αισθάνομαι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σύνολο των έργων του πρότζεκτ «Children of Israel and Gaza» είναι διαθέσιμα -μεταξύ άλλων- στο: https://www.instagram.com/children.israelandgaza/

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ