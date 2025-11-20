Κόσμος

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει την δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στη Δυτική Όχθη

Τρεις τροχοβίλες εγκαταστάθηκαν σε αυτήν την έκταση και θα κατοικηθούν από οικογένειες ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο
Ισραήλ
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

ΜΚΟ από το Ισραήλ κατά του εποικισμού “Ειρήνη Τώρα” κατήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου εβραϊκού οικισμού στη Δυτική Όχθη, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα από το περιφερειακό συμβούλιο Γκους Ετζιόν, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους κοντά στη Βηθλεέμ.

Ο Γιαρόν Ρόζενταλ, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Γκους Ετζιόν, ένα σύμπλεγμα εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τη δημιουργία μιας “νέας τοποθεσίας” κοντά στην πόλη της Βηθλεέμ.

«Απόψε, δημιουργήσαμε μια νέα τοποθεσία στη Σντέμα, κοντά στη Βηθλεέμ. Επί δύο χιλιάδες χρόνια, οι Εβραίοι προσεύχονταν για να επιστρέψουν στη Βηθλεέμ και σήμερα το καταφέραμε», δήλωσε ο Ρόζενταλ, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Εκπρόσωπος του περιφερειακού συμβουλίου επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρεις τροχοβίλες εγκαταστάθηκαν σε αυτήν την έκταση και θα κατοικηθούν από οικογένειες ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Η δημιουργία τετελεσμένων επί του πεδίου με τη χρήση δημοσίων πόρων και με την υπονόμευση παράλληλα των ειρηνευτικών προοπτικών του Ισραήλ και μιας λύσης δύο κρατών, δεν γνωρίζει κανένα όριο», αντέδρασε η ΜΚΟ «Ειρήνη Τώρα» σε ανακοίνωση.

Στην περιοχή του Γκους Ετζιόν σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες αρκετά περιστατικά όπως μια παλαιστινιακή επίθεση την Τρίτη με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες και βίαια επεισόδια από εξτρεμιστές εποίκους σε ένα παλαιστινιακό χωριό.

Τα βίαια αυτά επεισόδια σημειώθηκαν μετά την καταστροφή από τις αρχές ενός παράνομου σύμφωνα και με την ισραηλινή νομοθεσία, φυλακίου, στην ίδια περιοχή.

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη σε οικισμούς τους οποίους ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
80
77
66
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αδιανόητη πρόκληση από Ζαχάροβα: Η Ρωσία θα απαντήσει στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία
Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ καταγγέλλει «εχθρικές ενέργειες» της Αθήνας και προαναγγέλλει αντίδραση στη συμφωνία Μητσοτάκη–Ζελένσκι για κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων συστημάτων στη θάλασσα
Η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα 45
ΗΠΑ: Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δηλώνει «έτοιμος» να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ
Παραμονή της πρώτης του συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί το βιοτικό επίπεδο των Νεοϋορκέζων
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι
Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες καταγράφονται να περπατούν ελεύθερα στους κατεστραμμένους δρόμους του Ποκρόφσκ
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν στρατιώτες να περιπολούν ανενόχλητοι στο νότιο Ποκρόφσκ, την ώρα που το Κίεβο διαβεβαιώνει ότι οι μάχες συνεχίζονται στη μισοερειπωμένη πόλη
Στιγμιότυπο από βίντεο που δείχνει Ρώσους στρατιώτες στο Ποκρόβσκ
Newsit logo
Newsit logo