Ισραηλινός όμηρος φιλάει στο μέτωπο άνδρες της Χαμάς κατά την απελευθέρωσή του

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη φάση της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την απελευθέρωση ομήρων.

Την ώρα που πάνω στη σκηνή ήταν οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι για το σόου της απελευθέρωσής τους, ο Ομέρ Σεβ Τομ έσπευσε αυθόρμητα να φιλήσει στο κεφάλι δύο πάνοπλους μασκοφόρους άνδρες της Χαμάς.

Αν και για 505 ημέρες ήταν κρατούμενος στη Γάζα δεν έχασε τη θετική πλευρά της ζωής. Μετά τα δύο φιλιά στους άνδρες της Χαμάς σήκωσε πανηγυρικά το χέρι του, με το πλήθος που ήταν από κάτω να ζητωκραύγαζει. Τους έστειλε μάλιστα και φιλιά.

Ο Ομέρ Σεβ Τομ, που πάντα σύμφωνα με την οικογένειά του έβλεπε θετικά τα πράγματα ακόμα και πάνω στη σκηνή έβγαλε τον πραγματικό του χαρακτήρα.

#BREAKING Israeli “hostage” kisses the forehead of 2 Hamas members pic.twitter.com/Icg6TDEyEQ

Ο Μάλκι Σεμ Τοβ, πατέρας του Ομέρ, λέει ότι το πλατύ χαμόγελο του γιου του στην παράδοση του σόου της Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό δείχνει την προσωπικότητα του γιου του.

«Ο Ομέρ είναι πιο αδύνατος… αλλά είναι αισιόδοξος, αισιόδοξος, ο πιο θετικός στον κόσμο», λέει χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέραμε καν πώς θα έμοιαζε. Μόλις βγήκε και μας εξέπληξε όλους, με το χαμόγελο, το κύμα — είναι απλά τρελό», λέει.

Newest hostages released. Never seen a Palestinian hostage kissing the forehead of their Israeli captor upon release: pic.twitter.com/ePvOMufw55