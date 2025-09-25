Ιστορική απόφαση για Σαρκοζί: 5 χρόνια φυλακή για τις «μίζες» από τον Καντάφι, θα φυλακιστεί ακόμα και αν ασκήσει έφεση

Ιστρική απόφαση στη Γαλλία. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε και θα οδηγηθεί στη φυλακή. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Η ποινή του Σαρκοζί σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή ανεξάρτητα από το αν ασκήσει έφεση ή όχι.

Σύμφωνα με τη Le Monde, ο Σαρκοζί θα «κληθεί εντός ενός μήνα από την εισαγγελία για να ενημερωθεί για την ημερομηνία της φυλάκισής του». Η αυστηρότητα της απόφασης ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στη Γαλλία και διεθνώς. Η απόφαση αυτή τον καθιστά τον πρώτο πρώην πρόεδρο της Γαλλίας που καταδικάζεται για τέτοιες κατηγορίες.

Η υπόθεση συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί το 2007 από το καθεστώς Καντάφι, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό νομικό προηγούμενο για τη χώρα.

Tο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε νωρίτερα σήμερα (25.09.2025) ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβύη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών».

Δεν υπάρχουν “καμία απόδειξη”, “τίποτα”, “ούτε ένα λιβυκό σεντ”, “ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης”, είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

Δεν είναι η πρώτη καταδίκη για τον Σαρκοζί, ο οποίος από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα έχει ήδη κριθεί ένοχος για διαφθορά, κατάχρηση επιρροής και παραβάσεις σχετικά με εκλογικές δαπάνες σε άλλες υποθέσεις. Η απόφαση της Πέμπτης θεωρείται όμως η πιο βαριά και πιο επιζήμια για την υστεροφημία του, καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε ότι επιδίωξε να φτάσει στο ύπατο αξίωμα της χώρας με χρήματα από ένα αυταρχικό καθεστώς.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για καταχρηστική άσκηση επιρροής και διαφθορά, επιβάλλοντάς του κατ’οίκον περιορισμό και «βραχιολάκι» παρακολούθησης για ένα χρόνο – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας. Το βραχιόλι έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε μια ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την αποτυχημένη επανεκλογή του το 2012. Η τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας για την υπόθεση αυτή αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Πρώτες δηλώσεις Σαρκοζί: «Το μίσος δεν έχει όρια, είναι σκάνδαλο»

Ο Νικολά Σαρκοζί μίλησε έξω από το δικαστήριο μετά την καταδίκη του, ανακοινώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

«Αυτό που συνέβη σήμερα, σε αυτή την αίθουσα του ποινικού δικαστηρίου, είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει κανείς στη δικαιοσύνη», δήλωσε.

«Πάνω από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για να βρεθεί μια λιβυκή χρηματοδότηση που, σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστεί. Το δικαστήριο προχώρησε ακόμη πιο μακριά, δηλώνοντας επίσημα ότι το έγγραφο Médiapart που ήταν η αιτία αυτής της διαδικασίας ήταν πλαστό».

“Je suis condamné pour avoir prétendument laissé faire deux de mes collaborateurs qui auraient eu l’idée d’un financement illégal de ma campagne”: Nicolas Sarkozy réagit après sa condamnation à 5 ans de prison pic.twitter.com/1us0NkUaoc — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2025

Στη συνέχεια ο Σαρκοζί κατέκρινε την απόφαση λέγοντας ότι «το μίσος δεν έχει όρια» και διαβεβαίωσε ότι «θα κοιμηθεί στη φυλακή με ψηλά το κεφάλι».

«Θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Θα συμμορφωθώ με τις κλήσεις της δικαιοσύνης. Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με ψηλά το κεφάλι. Είμαι αθώος. Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο», καταδικάζει ο Νικολά Σαρκοζί.

Η πρώτη ανάρτηση της Κάρλα Μπρούνι

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Λίγο μετά την αναχώρησή της από το δικαστήριο μαζί με τον σύζυγό της, η Κάρλα Μπρούνι δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη δίκη, με τους δυο τους να αποχωρούν χέρι – χέρι, με τη λεζάντα «Love is the answer» (Η αγάπη είναι η απάντηση) και το hashtag «το μίσος δεν θα επικρατήσει».