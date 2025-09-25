Κόσμος

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή για εγκληματική συνωμοσία στην παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι

Αθωώθηκε από τις κατηγορίες για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και παθητική διαφθορά
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Ο Νικολά Σαρκοζί
Ο Νικολά Σαρκοζί / REUTERS / Stephanie Lecocq

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα από την κυβέρνηση του άλλοτε Λίβυου ηγέτη, Μουαμάρ Καντάφι, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ. Ο Σαρκοζί θα παρουσιαστεί στις φυλακές μέχρι την έφεσή του. 

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβυη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρωην πρόεδρο,κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών».Δεν υπάρχουν “καμία απόδειξη”, “τίποτα”, “ούτε ένα λιβυκό σεντ”, “ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης”, είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

Νικολά Σαρκοζί Κάρλα Μπρούνι
Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι / REUTERS / Stephanie Lecocq
Νικολά Σαρκοζί Κάρλα Μπρούνι
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στο δικαστήριο μαζί με την σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι η οποία φορούσε μία μαύρη καμπαρντίνα και γυαλιά ηλίου / REUTERS/Stephanie Lecocq

Η δίκη που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 διήρκησε 3 μήνες. Η εισαγγελία πρότεινε ποινή 7 ετών, την ίδια και για τους 12 κατηγορούμενους αυτής της υπόθεσης. Συμπληρώνεται από πρόταση για 300.000 πρόστιμο, πενταετή απαγόρευση του εκλέγεσθαι και απαγόρευση άσκησης νομικών συμβουλών.

Ο 70χρονος Σαρκοζί, βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και τα τρία παιδιά του. 

Έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, η οποία θα «παγώσει» την εκτέλεση της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Σαρκοζί αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» από πολιτικούς του αντιπάλους και «ψευδομάρτυρες» που επιδίωκαν εκδίκηση, μετά τη στάση του υπέρ της ανατροπής του Καντάφι το 2011.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ
Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» στα λεγόμενα Ερντογάν για την επιτυχία Τραμπ να σταματήσει τους πολέμους - Άμεση η αντίδραση του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» απαντά το μέσο
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Καταρρίφθηκε ρωσικό μαχητικό στην Ζαπορίζια - Βίντεο από την καταστροφή δύο An-26 στην Κριμαία
Οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), έβαλαν φωτιά στα αεροσκάφη και κατέστρεψαν ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ επιτήρησης επιφάνειας μαζί με τον παράκτιο σταθμό ραντάρ MR-10M1 Mys M1
Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις
1
Newsit logo
Newsit logo