Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, επισκέφθηκε την Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ στις 21 και 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, στην πρώτη καταγεγραμμένη επίσκεψή του ως ηγέτη του έθνους και την πρώτη επίσκεψη στο Θιβέτ ηγέτη της χώρας εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η επίσκεψη του Σι έρχεται σε μια περίοδο όπου η Κίνα αντιμετωπίζει αυξημένες εντάσεις ασφαλείας λόγω συγκρούσεων με την Ινδία και της αποχώρησης των υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Ο Σι μετέβη αεροπορικώς στην πόλη Νίνγκτσι προχθές, Τετάρτη, και πήρε το τρένο για τη θιβετιανή πρωτεύουσα Λάσα την επομένη κατά μήκος ενός τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής μεγάλου ύψους που κατασκευάστηκε προκειμένου να συνδέσει την ορεινή συνοριακή περιοχή με την επαρχία Σιτσουάν.

Το μέγαρο είναι η παραδοσιακή κατοικία του πνευματικού ηγέτη του θιβετιανού βουδισμού, του Δαλάι Λάμα, ο οποίος είναι εξόριστος και χαρακτηρίζεται επικίνδυνος αυτονομιστής από το Κρεμλίνο.

Στη Νίνγκτσι επιθεώρησε επίσης την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα σύνορα της Κίνας με την Ινδία, το Θιβέτ θεωρείται ότι έχει κρίσιμη στρατηγική σημασία για το Πεκίνο. Πέρυσι, η Κίνα και η Ινδία είδαν τις πιο σοβαρές συγκρούσεις εδώ και δεκαετίες στα διαφιλονικούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια, με νεκρούς και από τις δύο πλευρές.

You don’t often see this – a bit of ‘behind the scenes’ of a Xi Jinping ‘meet the people’ street walk – This one on tour in Tibet: pic.twitter.com/CAy1l41QHz