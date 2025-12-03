ISW: Ο Πούτιν δεν θα δεχτεί συμβιβασμούς – Ακραίος στόχος του η κατάληψη όλης της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε την κοινή ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη συνάντησή του με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα στις 2 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τη νέα ημερήσια αξιολόγηση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), παραμένει εξαιρετικά απίθανο ο Πούτιν να δεχθεί οποιονδήποτε συμβιβασμό πέρα από τους αρχικούς στρατιωτικούς του στόχους.

Ο Βλαντιμιρ Πούτιν, ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσάκοφ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) Κίριλ Ντμίτριεφ συναντήθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον πρώην Ανώτερο Σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν «διάφορες επιλογές» για μια ειρηνευτική διευθέτηση, αλλά ότι δεν συμφώνησαν σε ένα «συμβιβαστικό σχέδιο». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ορισμένες από τις προτάσεις των ΗΠΑ ήταν αποδεκτές από τη Ρωσία, αλλά ότι ο Πούτιν «δεν έκρυψε» την κριτική ή αρνητική στάση της Ρωσίας για άλλες.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν την ουσία των συνομιλιών – σύμφωνα με την πρόβλεψη του ISW την 1η Δεκεμβρίου ότι το Κρεμλίνο σχεδίαζε να απόσχει από τη δημόσια συζήτηση των αποτελεσμάτων της συνάντησης για να συσκοτίσει την απόρριψη της ειρηνευτικής πρότασης ΗΠΑ – Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, απορρίπτουν σταθερά το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων και τις άλλες εκδοχές τους που ακολούθησαν από τότε που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα μέσα Νοεμβρίου 2025, επειδή τα προτεινόμενα σχέδια δεν υποχωρούσαν σε όλες τις μαξιμαλιστικές πολεμικές απαιτήσεις της Ρωσίας, αναφέρει το ISW.

Το NBC ανέφερε στις 2 Δεκεμβρίου, πριν από τη συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας, ότι ένας Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα συμβιβαστεί σε εδάφη των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας και αναγνώριση από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη της κατοχής ουκρανικού εδάφους από τη Ρωσία.

Η πηγή φέρεται να δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να είναι ευέλικτη σε «δευτερεύοντα ζητήματα», όπως το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη. Το ISW εκτιμά πως πηγές εμπιστευτικών πληροφοριών του Κρεμλίνου μπορεί να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες στις ΗΠΑ περί πιθανού συμβιβασμού σε ορισμένα «δευτερεύοντα ζητήματα», με αντάλλαγμα ουκρανικές και δυτικές παραχωρήσεις σε άλλα θέματα.

Οι αρχικοί πολεμικοί στόχοι της Ρωσίας περιλαμβάνουν την προσάρτηση όλων των περιφερειών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό, έτσι ώστε η Ουκρανία να μην μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ενώ ζητήματα που σχετίζονται με δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν μέρος των αρχικών πολεμικών στόχων της Ρωσίας.

«Οι εμπιστευτικές αναφορές του Κρεμλίνου πιθανότατα στοχεύουν επίσης να συσκοτίσουν τον πραγματικό, πιο ακραίο στόχο του Πούτιν να πάρει τον έλεγχο – εκτός των δύο προαναφερόμενων περιοχών – της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, αλλά και ολόκληρης της Ουκρανίας», σημειώνει το ISW.

Πηγή: OnAlert.gr