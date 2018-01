«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, οι επιτιθέμενοι φορούσαν στολές των δυνάμεων ασφαλείας», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Αταουλάχ Χογιάνι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη «επιχείρηση για τον καθαρισμό» του κτιρίου των γραφείων της Save The Children, κατά την οποία μπορεί να εντοπιστούν κι άλλα θύματα.

Η επίθεση αυτή ξεκίνησε λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα (περίπου 06:30 ώρα Ελλάδας) με την έκρηξη ενός παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου έξω από το κτίριο, όπου στεγάζεται η ΜΚΟ. Στη συνέχεια πολλοί ένοπλοι, δύο ή τρεις, σύμφωνα με πηγές, εισήλθαν στο κτίριο. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν έσπευσαν στο σημείο και για περισσότερο από τρεις ώρες συγκρούονταν με τους τρομοκράτες.

Περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης, ένας εργαζόμενος της ΜΚΟ που βρισκόταν εγκλωβισμένος στο κτίριο έστειλε μήνυμα σε έναν φίλο του μέσω της εφαρμογής WhatsApp: «Είμαι ζωντανός, προσευχηθείτε για μένα: ακούω τουλάχιστον δύο δράστες στον δεύτερο όροφο, μας ψάχνουν. Καλέστε τις δυνάμεις ασφαλείας».

#Nangarhar – gunshots ring out as clashes continue between insurgents and security forces after militants launched an attack on the #SaveTheChildren organization in #Jalalabad city #Afghanistan pic.twitter.com/sqCYDbmHEg

— TOLOnews (@TOLOnews) January 24, 2018