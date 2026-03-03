Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη στη Βηρυτό, το Ισραήλ «απαντά» στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στη Χάιφα

Η Χεζμπολάχ που πρόκειται στην Τεχεράνη ξανάρχισε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ
Νέος ισραηλινός βομβαρδισμός στη Βηρυτό του Λιβάνου
πηγή φωτογραφίας Χ

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τη νύχτα της Τρίτης (03.03.2026) προς Τετάρτη (04.03.2026) στη Βηρυτό, καθώς το Ισραήλ και η λιβανέζικη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν και πάλι πλήγματα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Η σιιτική Χεζμπολάχ που πρόκειται στην Τεχεράνη ξανάρχισε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στις 28 Φεβρουαρίου.

 

Το Ισραήλ αντέδρασε προχωρώντας σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, τους οποίους διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει.

Κόσμος
