Ισχυρή έκρηξη στη Βηρυτό, το Ισραήλ «απαντά» στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στη Χάιφα

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τη νύχτα της Τρίτης (03.03.2026) προς Τετάρτη (04.03.2026) στη Βηρυτό, καθώς το Ισραήλ και η λιβανέζικη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν και πάλι πλήγματα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Η σιιτική Χεζμπολάχ που πρόκειται στην Τεχεράνη ξανάρχισε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στις 28 Φεβρουαρίου.

Israel carried out a targeted elimination in Aramoun, south of Beirut, Lebanon https://t.co/MjI2jBPIJX pic.twitter.com/LNF0QHf8Bc — Ozzie Phoenician (@OzziePhoenician) March 3, 2026

Το Ισραήλ αντέδρασε προχωρώντας σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, τους οποίους διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει.