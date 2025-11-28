Ισχυρισμός – σοκ για το BBC: Μακιγιέρ φέρονται να χρησιμοποίησαν πινέλα με σωματικά υγρά στον Νάιτζελ Φάρατζ

Σε «τεντωμένο σκοινί» φαίνεται να βαδίζει αυτή την περίοδο το BBC. Μετά το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ, τη γκάφα με την Κέιτ Μίντλετον και τις κατηγορίες για «συγκάλυψη» στην εμβληματική συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις στο βρετανικό δίκτυο.

Οι ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί αποδίδονται στη συγγραφέα και ιστορικό Λίζα Χίλτον, που έχει παρουσιάσει στο παρελθόν ντοκιμαντέρ στο BBC, σύμφωνα με τη Daily Mail. Όπως υποστηρίζει σε άρθρο της στο περιοδικό The Critic ένας «βετεράνος πρωινής εκπομπής» της μετέφερε πως τα πινέλα μακιγιάζ που χρησιμοποιήθηκαν για το μακιγιάζ του ηγέτη του ακροδεξιού, ευρωσκεπτικιστικού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UΚ, Φάρατζ, είχαν βουτηχτεί σε «φυσικά καλλυντικά», όπως τα περιέγραψε, υπονοώντας ότι αυτά περιείχαν σωματικά υγρά.

«Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά ο Νάιτζελ Φάρατζ ίσως θέλει να αρχίσει να περιποιείται ο ίδιος το πρόσωπό του, δεδομένης της εξαιρετικά ευφάνταστης γκάμας φυσικών καλλυντικών με τα οποία είναι γεμάτα τα πινέλα όταν κάθεται στην καρέκλα. Μου είπαν ότι αυτά τα “φυσικά καλλυντικά” φέρονται να περιλαμβάνουν ανθρώπινο σάλιο και άλλα σωματικά υγρά», έγραψε η Χίλτον.

Οι ισχυρισμοί αυτοί ωστόσο δε συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία, ούτε έχουν επιβεβαιωθεί. Ο Νάιτζελ Φάρατζ δεν σχολίασε τους σοκαριστικούς ισχυρισμούς.

Ο ίδιος έχει στο παρελθόν κατηγορήσει το BBC για ιδεολογική μεροληψία, κάνοντας λόγο για «αριστερόστροφη» στάση του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και αντιπαλότητα προς το Brexit.

Πέρυσι ο Φάρατζ είχε δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρει το BBC, ύστερα από επεισόδιο σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ, όπου δέχθηκε κατηγορίες περί ρατσισμού από μέλη του κοινού.

Το BBC, από την πλευρά του, δεν σχολίασε δημόσια τους ισχυρισμούς για τα «μολυσμένα» πινέλα μακιγιάζ. Πηγές εντός του δικτύου, φέρονται να απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως «απολύτως ψευδείς».