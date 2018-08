Ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία! – video

Το επίκεντρο του σεισμού που σημειώθηκε στις 17:56 (ώρα Ελλάδος) στην Ινδονησία είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Μπελάντινγκ.

Ακόμη δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα.

Επίσης, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

6.9-magnitude #earthquake strikes off #Lombok island in #Indonesia, the 2nd in less than a day https://t.co/vszx0Q1hGH pic.twitter.com/eIYVa7xomA

— RT (@RT_com) August 19, 2018