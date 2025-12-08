Συμβαίνει τώρα:
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία

Στην Αττάλεια το επίκεντρο της ισχυρής σεισμικής δόνησης
Σεισμός στην Τουρκία

Σεισμός έγινε στην Τουρκία το πρωί της Δευτέρας 08.12.2025, στην περιοχή της Αττάλειας στην Τουρκία

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα το Ευρωμασογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Αττάλειας.

 

Η στιγμή του σεισμού καταγράφηκε από κάμερες στην Τουρκία. 

 

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Κύπρο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

Σημειώνεται πως, τις τελευταίες ώρες, καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, πρόκειται για την έβδομη αισθητή δόνηση στη δυτική Τουρκία μέσα σε 20 ώρες.

