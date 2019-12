Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες, δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Νταβάο και με εστιακό βάθος 53 χιλιόμετρα, ανακοινώθηκε από το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ.

BREAKING: A shallow very strong Magnitude 6.8 earthquake hits Davao Region this afternoon.

Από το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοινώθηκε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό.

Κάμερα ασφαλείας σε ξενοδοχείο στην πόλη Νταβάο έχει καταγράψει τη στιγμή του σεισμού.

WATCH: A powerful quake was felt at Marco Polo Hotel in Davao City on Sunday. | Video courtesy of Vberni Regalado pic.twitter.com/U7zJt8wfu1

