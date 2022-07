Ταρακουνήθηκε το Εκουαδόρ από τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Πέμπτη (14.07.2022) στη χώρα.Από το σεισμό δεν υπήρξαν θύματα, αλλά μόνο κάποιες υλικές ζημιές στο λιμάνι της Γουαγιακίλ, κοντά στο επίκεντρο. Ο σεισμός έγινε «αισθητός σε εθνική κλίμακα», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Εκουαδόρ.

Ο ισχυρός καταγράφηκε στις 17:30 (τοπική ώρα· σήμερα στις 01:30 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα από το χωριό Σιμόν Μπολίβαρ, στα περίχωρα της Γουαγιακίλ, μεγάλου λιμανιού και οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή του σεισμού στο Εκουαδόρ

🇪🇨 : Magnitude-5.7 earthquake hits near Guayaquil at around 18:30 July 14 in Ecuador

♦️A magnitude-5.7 earthquake hits near #Guayaquil, #Ecuador, around 18:30 July 14.



♦️Officials may temporarily shut down transportation infrastructure in the zone to check for damage#Ecuador pic.twitter.com/WWxkuCSTxN