Ιταλία: 12χρονος βρήκε φρικτό θάνατο όταν τον ρούφηξε τζακούζι

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του Ματέο Μπραντιμάρτι, που έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο μέσα σε τζακούζι σε ξενοδοχείο της Ιταλίας.

Το 12χρονο αγόρι που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, μέσα σε τζακούζι ξενοδοχείου στην περιοχή Πενναμπίλι, στην επαρχία του Ρίμινι στην Ιταλία.

Οι γιατροί είχαν διαπιστώσει εγκεφαλικό θάνατο και ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην αποσύνδεσή του από τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, οι συγγενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.

Το 12χρονο παιδί είχε παγιδευτεί όταν το πόδι του ρουφήχτηκε από το στόμιο του τζακούζι ενώ το σύστημα λειτουργούσε. Είχε μπει στη δεξαμενή, η οποία είχε βάθος λίγο πάνω από ένα μέτρο, όμως δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια για σχεδόν πέντε λεπτά.

Για να απεγκλωβιστεί χρειάστηκε το προσωπικό να απενεργοποιήσει το σύστημα, ώστε να μπορέσουν να τον βγάλουν από το νερό και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Για την υπόθεση ερευνούν οι καραμπινιέροι της Νοβαφέλτρια, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Ρίμινι, η οποία αρχικά είχε σχηματίσει δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες, όμως πλέον η έρευνα αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου. Το αγόρι βρισκόταν στο ξενοδοχείο για διακοπές με την οικογένειά του, τους γονείς και τους θείους του, έχοντας ταξιδέψει από την περιοχή Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο για να περάσουν τις γιορτές.

Το πρωί αποφάσισαν όλοι μαζί να περάσουν λίγη ώρα χαλάρωσης στο σπα του ξενοδοχείου. Μπήκαν στη ρηχή πισίνα, όταν ξαφνικά το παιδί χάθηκε από το οπτικό πεδίο των συγγενών του.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Στο σημείο έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά διασώστες, οι οποίοι χρειάστηκε να κάνουν επανειλημμένες προσπάθειες για να επαναφέρουν την καρδιά του παιδιού.

Η κατάστασή του ήταν από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο Infermi του Ρίμινι.

Οι αρχές έχουν ήδη καταθέσεις από περίπου δέκα άτομα, ανάμεσά τους συγγενείς και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου.

Το τζακούζι και ο γύρω χώρος έχουν κατασχεθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν παραλείψεις ή τεχνικές παρατυπίες στην εγκατάσταση.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται κυρίως η κατασκευή των στομίων αναρρόφησης και το αν υπήρχαν οι απαραίτητες προστατευτικές σχάρες ασφαλείας.