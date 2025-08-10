Ιταλία: 3 νεκροί από αλλαντίαση μετά από κατανάλωση φαγητού καντίνας – Στο νοσοκομείο αρκετοί με συμπτώματα

3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας από αλλαντίαση. Την ίδια στιγμή, αρκετοί άλλοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας, με κάποιους από αυτούς να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πριν από μερικές εβδομάδες, πολίτες διαφορετικών περιοχών της Ιταλίας, ξεκίνησαν να εμφανίζουν συμπτώματα αλλαντίασης. Στο επίκεντρο των κρουσμάτων στάθηκε το Ντιαμάντε, μία τουριστική κωμόπολη στις ακτές της Τυρρηνικής θάλασσας. Σε αυτήν την περιοχή μάλιστα έχασαν τη ζωή τους 2 άτομα.

Το πρώτο θύμα ήταν ένας 52χρονος τουρίστας ο οποίος φέρεται πως έφαγε σάντουιτς από καντίνα. Ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία, πήρε τις πρώτες βοήθειες από ιδιωτική κλινική και στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Λίγες ημέρες μετά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει πριν προλάβει να πάει ξανά στο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν μια 45χρονη που επίσης ένιωσε αδιαθεσία μετά από κατανάλωση φαγητού με αποτέλεσμα να πάει και εκείνη στο νοσοκομείο και λίγο αργότερο να χάσει την μάχη για τη ζωή της.

Στην ίδια περιοχή, νοσηλεύονται περίπου 12 άτομα, με 2 από αυτούς να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το 3ο και τελευταίο θύμα ήταν η Ρομπέρτα Πιτζάλις. Η 38χρονη φαίνεται πως είχε φάει γουακαμόλε κατά τη διάρκεια πανηγυριού στην περιοχή Καλιάρι.

Η 38χρονη ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αλλαντίασης. Νοσηλευόταν από τα τέλη Ιουλίου και η κατάσταση της ήταν σοβαρή αλλά σταθερή. Μετά από επιπλοκές που παρουσίασε, δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Συνολικά 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο στην Καλαβρία και 8 στη Σαρδηνία, μεταξύ αυτών και ένας 11χρονος και μία 14χρονη.

Ανάκληση των ύποπτων τροφίμων από το υπουργείο Υγείας

Στο Μονσεράτο, η γουακαμόλε που χρησιμοποιείται για τα τάκος έχει τεθεί υπό έλεγχο. Συγκεκριμένα, δύο παρτίδες έχουν ανακληθεί από το Υπουργείο Υγείας λόγω της πιθανής παρουσίας αλλαντοτοξίνης

Οι αρχές πιστεύουν πως συστατικό της γκουακαμόλε, μπορεί να βρίσκεται πίσω από την αιτία της δηλητηρίασης.

Αντίθετα στην Καλαβρία, όσοι δηλητηριάστηκαν είχαν φάει σάντουιτς με μπρόκολο και λουκάνικο.

Η εισαγγελία διέταξε την άμεση κατάσχεση του μπρόκολου, το οποίο θεωρείται πως προκάλεσε τη δηλητηρίαση, αναφέρει το unionesarda.it.

Για τον θάνατο της 38χρονης, έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ’ αμέλειας ο ιδιοκτήτης της καντίνας. Ο εισαγγελέας θα δώσει εντολή στον ιατροδικαστή να διενεργήσει νεκροψία στο σώμα της ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου της.

Ο εισαγγελέας έχει θέσει υπό έρευνα 3 άτομα. Μεταξύ αυτών είναι ο εργαζόμενος που φέρεται πως πούλησε το μολυσμένο προϊόν από το φορτηγό του και οι νόμιμοι εκπρόσωποι 2 εταιρειών που φέρονται να προμήθευσαν τα συγκεκριμένα τρόφιμα.

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως η καντίνα ήταν όλη ημέρα κάτω από τον ήλιο, μια κατάσταση που μπορεί να ευνόησε τον πολλαπλασιασμό των αλλαντικών τοξινών σε ευπαθή προϊόντα, ειδικά αν δεν ήταν σωστά αποθηκευμένα.

Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στην ιδιωτική κλινική στο Μπελβεντέρε Μαρίτιμο, όπου τα θύματα είχαν πάει μετά τα πρώτα συμπτώματα, αλλά φαίνεται πως δεν έλαβαν την απαραίτητη θεραπεία. Η έλλειψη έγκαιρης διάγνωσης επιδείνωσε την κλινική πορεία τους.

Τι είναι και τι προκαλεί η αλλαντίαση

Η αλλαντίαση είναι μία σπάνια και σοβαρή παραλυτική ασθένεια, που προκαλείται από ένα από τα πιο ισχυρά, γνωστά δηλητήρια: την αλλαντοτοξίνη (ή αλλαντική τοξίνη).

Ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει τη ζωή του καταναλώνοντας μόλις 1 έως 2 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (μικρογραμμάρια ή μg). Ένα γραμμάριο αλλαντικής τοξίνης μπορεί να σκοτώσει 10 εκατομμύρια ανθρώπους!

Την αλλαντοτοξίνη παράγει ένα βακτήριο που λέγεται κλωστηρίδιο της αλλαντίασης (Clostridium botulinum). Μπορεί επίσης να την παράγουν και στελέχη 2 άλλων βακτηρίων, που είναι συγγενή με τα Clostridium butyricum και Clostridium baratii.

Η αλλαντίαση μπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων (τροφιμογενής, βρεφική, εντερική) ή από τη μόλυνση μίας πληγής.

Μπορεί επίσης να προκληθεί από την εισπνοή αερολύματος με την τοξίνη ή από ιατρικό λάθος (αν η αλλαντοτοξίνη που χρησιμοποιείται για ιατρικούς ή αισθητικούς σκοπούς εγχυθεί κατά λάθος στην κυκλοφορία του αίματος, αντί για τον θεραπευτικό στόχο).

Η τροφιμογενής αλλαντίαση στον άνθρωπο είναι μία μορφή βαριάς τροφικής δηλητηρίασης. Προκαλείται όταν το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης αναπτύσσεται και παράγει τοξίνη σε ένα τρόφιμο, το οποίο στη συνέχεια καταναλώνεται χωρίς να προηγηθεί κατάλληλο μαγείρεμα, ώστε να καταστραφεί η τοξίνη.

Αυτό συνήθως συμβαίνει σε τρόφιμα ακατάλληλα παρασκευασμένα ή κονσερβοποιημένα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι ή ζάχαρη. Συνήθως έχουν επίσης χαμηλή οξύτητα.

Μπορεί όμως και να παρατηρηθεί σε παστεριωμένα ή ελαφρώς μαγειρεμένα τρόφιμα, τα οποία δεν έχουν καταψυχθεί, ιδίως όταν βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι αλλαντική τοξίνη έχει βρεθεί μεταξύ άλλων σε:

1. Διατηρημένα λαχανικά χαμηλής οξύτητας, όπως πράσινα φασόλια, σπανάκι, μανιτάρια, παντζάρια

2. Ψάρια, όπως τόνο σε κονσέρβα, ψάρια που έχουν υποστεί ζύμωση, παστά, καπνιστά

3. Διατηρημένα προϊόντα κρέατος, όπως ζαμπόν, λουκάνικα

Όπως εξηγεί το ΔΠΠΥ, ιδιαιτέρως επικίνδυνες είναι οι κονσέρβες, ιδίως όταν τις φτιάχνουμε στο σπίτι. Επειδή λ.χ. οι σπόροι του μικροβίου βρίσκονται στο χώμα, μπορεί να μολύνουν τα λαχανικά. Αν κατά την κονσερβοποίηση δεν γίνει σωστή προετοιμασία και αποστείρωση, μπορεί να αναπτυχθεί τοξίνη.

Οι μολυσμένες κονσέρβες μπορεί να παρουσιάσουν διόγκωση από τα αέρια και το περιεχόμενό τους να είναι αλλοιωμένο.

Μία άλλη πιθανή πηγή είναι το μέλι, που μπορεί να περιέχει σπόρους του μικροβίου. Μελέτες αναφέρουν την κατανάλωση μελιού ως προδιαθεσικό παράγοντα της βρεφικής αλλαντίασης. Επομένως, η αλλαντίαση είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η οδηγία τα βρέφη να μην καταναλώνουν μέλι μέχρι να ολοκληρώσουν το πρώτο έτος ζωής, αναφέρει το iatropedia.gr

Τα καλά νέα είναι ότι η αλλαντική τοξίνη καταστρέφεται με τον βρασμό. Χρειάζεται όμως βράσιμο στους 85 βαθμούς Κελσίου, επί 5 λεπτά ή περισσότερο. Τα σπόρια του κλωστηριδίου χρειάζονται περισσότερο χρόνο και υψηλότερη θερμοκρασία για να καταστραφούν. Πρέπει να γίνει βρασμός στους 120 βαθμούς Κελσίου επί 10 λεπτά ή περισσότερο.

Η αλλαντίαση προκαλεί πολλά και διαφορετικά συμπτώματα. Ανάμεσα στα πρώτα συμπεριλαμβάνονται:

Διπλωπία (ο ασθενής βλέπει διπλά είδωλα)

Θολή όραση

Βλεφαρόπτωση

Βραδυγλωσσία (μιλάει αργά)

Δυσκαταποσία (δυσκολεύεται να καταπιεί)

Ξηροστομία (στεγνώνει το στόμα του)

Μυϊκή αδυναμία

Ο ασθενής μπορεί επίσης να έχει ίλιγγο. Άλλα συνυπάρχοντα συμπτώματα μπορεί να είναι γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα ή σπανιότερα διάρροια. Ωστόσο οι ασθενείς δεν έχουν πυρετό, ούτε απώλεια συνείδησης.

Τα νευρολογικά συμπτώματα είναι απόρροια της μυϊκής παράλυσης που προκαλεί η αλλαντική τοξίνη. Η παράλυση των αναπνευστικών μυών μπορεί να είναι θανατηφόρα, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Τα βρέφη με αλλαντίαση μπορεί να παρουσιάσουν δυσκοιλιότητα, δυσκολία στον θηλασμό, αδυναμία συγκράτησης της κεφαλής και αναπνευστική ανεπάρκεια.