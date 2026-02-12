Κόσμος

Ιταλία: Αφηρημένος άνδρας πέταξε στα σκουπίδια ράβδους χρυσού αξίας 120.000 ευρώ – Πήγε στην αστυνομία γιατί νόμιζε ότι τον έκλεψαν

Οι αστυνομικοί βρήκαν τις ράβδους χρυσού στην χωματερή και επέστρεψαν στον απρόσεκτο ιδιοκτήτη τους
Ράβδοι χρυσού
Sven Hoppe/picture-alliance/dpa/AP Images

Αφηρημάδα που θα του κόστιζε πολύ ακριβά για έναν άνδρα στην Ιταλία που πέταξε στα σκουπίδια κατά λάθος ένα κουτί με ράβδους χρυσού.

Μια απίστευτη γκάφα με… χρυσή κατάληξη σημειώθηκε στη νότια Ιταλία, όταν αστυνομικοί κατάφεραν να σώσουν από τα σκουπίδια ένα κουτί γεμάτο ράβδους χρυσού, που ο ιδιοκτήτης τους είχε πετάξει κατά λάθος μαζί με τα απορρίμματα του σπιτιού του.

Ο αφηρημένος άνδρας εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Πόρτο Τσεζάρεο, κοντά στο Λέτσε, δηλώνοντας ότι χάθηκε ένα κουτί με 20 ράβδους χρυσού, αξίας περίπου 120.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί γρήγορα κατάλαβαν ότι δεν μιλούσαν για κλοπή. Ελέγχοντας τις κινήσεις του και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν πως ο ίδιος είχε ρίξει τον «θησαυρό» σε κάδο απορριμμάτων σε κοντινό θέρετρο. Μέχρι τότε, τα σκουπίδια είχαν ήδη πάρει τον δρόμο για τη μονάδα διαλογής.

Με αρκετή υπομονή, οι αστυνομικοί έψαξαν για ώρες στα απορρίμματα και τελικά βρήκαν το κουτί. Μπορεί η συσκευασία να είχε καταστραφεί, όμως οι χρυσές ράβδοι ήταν όλες εκεί και έτσι επέστρεψαν σώες και αβλαβείς στον μάλλον πιο προσεκτικό πλέον ιδιοκτήτη τους.

