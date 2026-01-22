Κόσμος

Ιταλία: Έντονες αντιδράσεις για ερωτηματολόγιο σε επιχείρηση – «Ποιον συνάδελφό σου θα ήθελες να απολύσεις;»

Οι ερωτήσεις που υπήρχαν ίσως να θυμίζουν ριάλιτι σόου, καθώς οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να "δώσουν" συναδέλφους τους προς απόλυση
Ερωτηματολόγιο

Σάλο έχει προκαλέσει ένα ερωτηματολόγιο σε επιχείρηση στην Ιταλία. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να δίνει ερωτηματολόγια στους εργαζομένους με σκοπό να κάνει καλύτερη την πολιτική της.

Μία επιχείρηση όμως στη Ιταλία, μάλλον ήθελε με τα ερωτηματολόγια που έδωσε στους εργαζόμενους να, σπείρει τη διχόνοια, καθώς μεταξύ άλλων υπήρχε ερώτηση σχετικά με το ποιος από τους συναδέλφους θα θέλατε να απολυθεί.

Όπως είναι φυσικό, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία το ερωτηματολόγιο ιδιωτικής επιχείρησης που παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και βρίσκεται στην περιφέρεια Βένετο, με το οποίο ζητήθηκε από τους περίπου εξήντα εργαζόμενους να υποδείξουν «ποιος συνάδελφός τους θα ήθελαν να απολυθεί».

Η εταιρία πρότεινε, παράλληλα, στους υπαλλήλους να διαλέξουν τα προς απόλυση άτομα, μεταξύ των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, των νεοπροσληφθέντων ή όσων δεν έχουν παιδιά. Από τους συνολικά 60 εργαζόμενους, μόνον οι δέκα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.

Αντιδράσεις από τα συνδικάτα

Τα συνδικάτα αντέδρασαν υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται μόνο για έλλειψη σεβασμού προς τους εργαζόμενους και την αξιοπρέπειά τους, αλλά και για προσπάθεια διάλυσης του κοινωνικού ιστού μιας επιχείρησης». Οι συνδικαλιστές, παράλληλα, ζητούν «πρωτοβουλίες οι οποίες να είναι ικανές να ενώσουν και όχι να διχάσουν».

Η εργοδοσία απάντησε ότι «πρόκειται μόνον για μια εσωτερική έρευνα ώστε να διαπιστωθεί τι κλίμα επικρατεί μέσα στην επιχείρηση» και ότι «η αγορά περνά κρίση αλλά ο στόχος είναι να αποφευχθούν οι απολύσεις».

