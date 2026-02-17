Ιταλία: Φωτιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη – Κατέρρευσε η στέγη του

Το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη καταστράφηκε από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (17.2.26) στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.
Η φωτιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η στέγη του ιστορικού θεάτρου.
Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκκένωση όλων των γύρω πολυκατοικιών. Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της φωτιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.
Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli.
Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui é in corso l’evacuazione dei residenti. In corso operazioni di 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Foto di Tommaso Ederoclite. pic.twitter.com/yDELngQzv1— Italia 24H Live– Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026
Incendio nella notte a #Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro, inaugurato a metà del 1800. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo https://t.co/TRYMnMHLGh— Sky tg24 (@SkyTG24) February 17, 2026
(… pic.twitter.com/LklPibH030
#Napoli— Carmine Primavera (@CarminePrimaver) February 17, 2026
Incendio distrugge il #Teatro #Sannazaro.
Decine di vigili del fuoco sul posto.
Era la bomboniera della cultura #teatrale #napoletana. pic.twitter.com/aOdtwyFkKG
#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2026
Rogo al teatro Sannazaro di Napoli, la stima dei vigili del fuoco: “E’ completamente compromesso, i danni sono ingenti”. Il sindaco Manfredi: “Una ferita profonda per la storia e la cultura della città”. #ANSA pic.twitter.com/vltHc73C67— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 17, 2026
Το θέατρο εγκαινιάστηκε το 1874 και από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του συνδέθηκε με την παράδοση της ναπολιτάνικης κωμωδίας και του λαϊκού θεάτρου.
Κατά τον 20ό αιώνα γνώρισε περιόδους ακμής αλλά και παρακμής, ενώ υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σταδιακά ανακαινίστηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία.