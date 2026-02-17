Κόσμος

Ιταλία: Φωτιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη – Κατέρρευσε η στέγη του

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί
Φωτιά στο θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης
Πυροσβεστικά οχήματα έξω από το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης

Το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη καταστράφηκε από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (17.2.26) στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.

Η φωτιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η στέγη του ιστορικού θεάτρου.

Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκκένωση όλων των γύρω πολυκατοικιών. Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της φωτιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής. 

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

 

 

Το θέατρο εγκαινιάστηκε το 1874 και από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του συνδέθηκε με την παράδοση της ναπολιτάνικης κωμωδίας και του λαϊκού θεάτρου.

Κατά τον 20ό αιώνα γνώρισε περιόδους ακμής αλλά και παρακμής, ενώ υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σταδιακά ανακαινίστηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία.

Κόσμος
