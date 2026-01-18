Κόσμος

Ιταλία: Φωτιά σε κλαμπ από πυροτεχνήματα τοποθετημένα σε μπουκάλια

Αποφασίστηκε η αναστολή της άδειας λειτουργίας του κλαμπ για οκτώ ημέρες
Φωτιά σε κλαμπ στην Ιταλία
Φωτιά σε κλαμπ στην Ιταλία / Instagram

Παραλίγο τραγωδία σε κλαμπ στην Ιταλία, παρόμοια με αυτή του Κραν Μοντανά, καθώς σημειώθηκε φωτιά από πυροτεχνήματα που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια.

Σύμφωνα με τις Αρχές στην Ιταλία η φωτιά ξέσπασε σε κλαμπ της πόλης Κρέμα, στην Περιφέρεια Λομβαρδίας σε διακοσμητικά που βρίσκονταν στην οροφή του καταστήματος.

Η φωτιά ξέσπασε από πυροτεχνήματα τοποθετημένα σε μπουκάλια και υπήρξε μεγάλος κίνδυνος να εξαπλωθούν οι φλόγες, ευτυχώς όμως περιορίστηκαν άμεσα.

Σύμφωνα με τον Ιταλικά ΜΜΕ, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε πως στο κλαμπ βρίσκονται και ανήλικοι, ενώ η βραδιά ήταν δηλωμένη αποκλειστικά για ενήλικες.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και άλλες σοβαρές παρατυπίες, όπως κουρτίνες που κάλυπταν εξόδους κινδύνου, ενώ μία από αυτές άνοιγε με δυσκολία.

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε η αναστολή της άδειας λειτουργίας του κλαμπ για οκτώ ημέρες.

 
 
 
 
 
Παράλληλα σε άλλο κλαμπ της ίδιας περιοχής η άδεια ανεστάλη για δεκαπέντε ημέρες, λόγω παραβίασης κανόνων ασφάλειας και πυρόσβεσης.

