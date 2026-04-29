Ρωσία: Φωτιά σε εκτροφείο σκύλων σκότωσε 200 τσιουάουα

Φωτιά που ξέσπασε σε εκτροφείο σκύλων στη Ρωσία, σκόρπισε τον θάνατο σε 200 τσιουάουα, γεμίζοντας θλίψη για τα τετράποδα πλασματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200 σκύλοι σκοτώθηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αναπαραγωγής στη δυτική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Τα σκυλάκια πιστεύεται ότι ήταν τσιουάουα σύμφωνα με ότα τόνισαν εκτροφείς που επικαλέστηκαν αναφορές από την πόλη.

Russia’s Emergency Situations Ministry said the fire broke out in an outbuilding where the animals were presumably kept.https://t.co/GOWb4oMD0M — The Moscow Times (@MoscowTimes) April 29, 2026

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης σε μια ανάρτηση στο VKontakte, το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook, ανέφερε απλώς ότι ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ανήρτησαν φωτογραφίες ενός καμένου πλινθόκτιστου κτιρίου, του οποίου η οροφή είχε καταρρεύσει.

Oltre 200 chihuahua sono morti nell’incendio di un allevamento-lager a Nizhny Novgorod. pic.twitter.com/z6WZzpnlqD — Lunacharsky (@silupescu) April 29, 2026

Ακόμη διερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά καθώς ακόμη δεν είναι σαφή.