Χέγκσεθ στο Κογκρέσο: «Είναι ντροπή να λέμε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει “κολλήσει” – Κυρώσεις για τους συμμάχους που δεν μας βοηθούν»

Σκεπτικιστές Δημοκρατικοί βουλευτές ήρθαν αντιμέτωποι με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την Τετάρτη 29.04.2026, όταν για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, μίλησε στο Κογκρέσο. Η συζήτηση ήταν έντονη, καθώς του έθεσαν ερωτήματα και έκαναν λόγο για έναν ακριβό πόλεμο με ασαφείς στόχους, που γίνεται χωρίς έγκριση του σώματος.

O Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πίτ Χέγκσεθ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τους συμμάχους που ενισχύουν την άμυνα τους, αλλά θα επιβάλλουν κυρώσεις στους εταίρους που δεν το πράττουν, υιοθετώντας έναν επιθετικό τόνο κατά την ακρόαση του ενώπιον του Κογκρέσου.

Η ακρόαση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής επικεντρώθηκε κυρίως στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, που προβλέπει αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε ιστορικό επίπεδο, φτάνοντας τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, τόνισαν ότι χρειάζονται περισσότερα drones, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πολεμικά πλοία.

«Οι σύμμαχοι-πρότυπα που θα αναλάβουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, η Φινλανδία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα λάβουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας. Οι σύμμαχοι που δεν το κάνουν – σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα – θα αντιμετωπίσουν συνέπειες» είπε σε έντονο τόνο ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος τόνισε ότι «Είναι ντροπή να λέμε ότι αυτός ο πόλεμος έχει “κολλήσει” ή πάει άσχημα, αφού έχουν περάσει μόνο δύο μήνες».

Calling this war a quagmire is a disgrace; we are only two months in. pic.twitter.com/CzW3yYd5KT — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έστρεψαν γρήγορα τη συζήτηση στο αυξανόμενο κόστος του πολέμου, στη μεγάλη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων όπλων και σε έναν βομβαρδισμό σχολείου που σκότωσε παιδιά. Κάποιοι βουλευτές αμφισβήτησαν επίσης τις σχέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με συμμάχους, αλλά και τις μεταβαλλόμενες εξηγήσεις του για τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι θεωρεί σημαντική την ευκαιρία να υποστηρίξει το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027. Όπως ανέφερε, η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει την κρισιμότητα της περιόδου και τις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι το σχέδιο του Πεντάγωνο για έναν προϋπολογισμό-ρεκόρ στοχεύει στη διατήρηση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού στρατού, ικανού να ανταποκριθεί σε ένα σύνθετο περιβάλλον απειλών σε διαφορετικά μέτωπα.

«Αναδημιουργούμε έναν στρατό για τον οποίο ο αμερικανικός λαός μπορεί να είναι περήφανος» επισήμανε. Υπερασπιζόμενος το αίτημα του Λευκού Οίκου για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Τραμπ στοχεύει να επαναφέρει τη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα «σε βάσεις εμπόλεμης περιόδου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να εμπνέουν εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια στους πολίτες. Υπερασπιζόμενος την αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, με ρυθμούς που θυμίζουν περίοδο πολέμου.

Σε μια ιδιαίτερα έντονη στιγμή, ο Πιτ Χέγκσεθ είπε στον Δημοκρατικό βουλευτή Άνταμ Σμιθ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είχαν καταστραφεί ολοσχερώς σε αμερικανική επίθεση το 2025. Αυτό οδήγησε τον Σμιθ να αμφισβητήσει τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο υπουργός δήλωσε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο είναι τα απερίσκεπτα, άστοχα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικανών.

Δύο μήνες μετά, σας υπενθυμίζω, δύο μήνες σε μια σύγκρουση. Για να μην αναφέρω πόσο καιρό ήμασταν στο Ιράκ, πόσο καιρό ήμασταν στο Αφγανιστάν, πόσο καιρό ήμασταν στο Βιετνάμ».

«Δύο μήνες σε έναν υπαρξιακό αγώνα για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα. Είμαστε περήφανοι για αυτή την προσπάθεια».

Παράλληλα, ο ίδιος επανέλαβε και τη νέα κατεύθυνση της κυβέρνησης Ντοναλντ Τραμπ απέναντι στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ισορροπία στις σχέσεις και όχι στην επιβολή κυριαρχίας.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο κομμάτων έχουν επικρίνει την αμερικανική κυβέρνηση για την έλλειψη ενημέρωσης, την ώρα που είναι σύνηθες κάποιοι από αυτούς να ενημερώνονται τακτικά με διαβαθμισμένες αμυντικές πληροφορίες.